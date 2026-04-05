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推崇越南语：维系越老特殊关系万古长青的桥梁

日前，越南驻老挝大使馆联合万象市越南人协会越南语委员会，在老挝首都万象举办了首届针对当地学生的“未来越南语使者”大赛。

参赛选手展现自己的越南语演讲能力。图自越通社
参赛选手展现自己的越南语演讲能力。图自越通社

越通社万象——日前，越南驻老挝大使馆联合万象市越南人协会越南语委员会，在老挝首都万象举办了首届针对当地学生的“未来越南语使者”大赛。

越南驻老挝大使阮明心在开幕辞中强调，此次大赛不仅是一个语言交流平台，更是一项具有深远政治与文化意义的活动。当前，越老关系正步入以“战略对接”为导向的新发展阶段。在此进程中，加强两国人民尤其是青少年一代的相互了解与交流，是确保越老伟大友好关系历久弥坚、世代相传的最坚实基础。

阮明心大使指出，语言不仅是沟通工具，更是连接各民族的稳固桥梁。对于老挝学生而言，学习越南语不仅开启了获取知识的大门，还是一场探索越南文化深度、历史底蕴与人文风情的旅程，从而增进两国民族间的信任、理解与深厚情谊。

阮明心大使肯定道，参赛学生不仅是选手，也是“未来的使者”与“红色种子”，肩负着弘扬越南语价值及传承越老两国间世所罕见、始终如一关系的使命。

此次大赛具有象征意义，还着眼于提升老挝越南语教学质量的长远目标，并发挥各机关、组织及社会团体在推广越南语方面的协同作用。

首届“未来越南语使者”大赛给老挝青少年留下了美好印象，同时还有力地传递了有关推崇越南语的信息，并肯定了语言作为发展越老关系中社会基础的重要支柱作用，从而推动两国关系万古长青、世代相传。（完）

越通社
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