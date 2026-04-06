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第十六届国会第一次会议开幕：彰显政治意识、公民责任与社会共识

4月6日上午，第十六届国会第一次会议在河内开幕。会议听取了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举总结报告，以及全国选举委员会关于确认第十六届国会代表资格的报告。

会议场景 图自越通社
会议场景 图自越通社

越通社河内——4月6日上午，第十六届国会第一次会议在河内开幕。会议听取了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举总结报告，以及全国选举委员会关于确认第十六届国会代表资格的报告。

全国选举委员会委员、国会副主席阮氏青在总结报告中指出，本次选举是越南历史上规模最大的一次，全国超过7600万选民在7.2万个投票站参加投票，投票率达99.70%，为历届最高。多个地方投票率极高，如永隆省99.999%、老街省99.998%、顺化市99.996%。胡志明市和河内市投票率也超过99%。

全国选民从863名候选人中选出500名第十六届国会代表。代表结构方面，女性代表150人（30%），少数民族代表76人（15.20%），无党派人士18 人（3.6%），40岁以下33人（6.6%），首次当选253人（50.60%）。专职代表比例达40%，为历届最高。本届国会首次有俄都族代表参选，女性代表比例维持在30%的高水平，体现了性别平等与代表性的进步。

阮氏青强调，选举成功的关键在于党中央的全面领导、各级协同配合以及人民的积极参与。整个选举过程民主、公开、透明，从协商、提名到投票、计票均依法进行。政治安全和社会秩序保持稳定，信访数量较上届大幅减少。

全国选举委员会建议：国会应继续研究完善《国会代表与人民议会代表选举法》，完善选民名单、异地投票等相关规定；政府应完善指导性法规体系，统一格式与流程；越南祖国阵线应创新选民接触与竞选宣传方式，推进选举工作数字化转型。

关于代表资格确认，498名当选代表无投诉，仅2名当选代表有信访反映。经有关部门依法核实，确认反映内容无事实依据，该2名代表符合标准、具备资格。全国选举委员会一致通过决议，确认全部500名代表资格合法有效。（完）

越通社
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