越南与爱尔兰建交30周年：两国关系实现跨越式发展

越通社河内——2026年4月5日标志着越南与爱尔兰正式建立外交关系30周年。历经30年的紧密联系，两国友好与多领域合作关系实现了强劲发展，成为彼此日益高效、务实的合作伙伴。



2024年10月，越共中央总书记、国家主席苏林对爱尔兰进行的国事访问。这被视为重要里程碑，加强了两国伙伴关系，并开启了两国建交近30年后的新发展阶段。



访问期间，双方发表了《关于加强越南与爱尔兰伙伴关系的联合声明》，明确了政治外交、安全、教育培训、贸易、投资、发展合作及其他潜力领域的合作方向，其中重点聚焦教育、农业、偏远地区经济社会发展以及克服战后遗留炸弹地雷影响等领域。



在多边论坛和国际组织中，两国始终紧密配合，一致支持多边主义、基于国际法的国际秩序，并主张根据《联合国宪章》，通过和平手段解决争端。



越南外交部副部长黎氏秋姮、爱尔兰外交与贸易部负责国际发展与侨民事务的国务部长尼尔·里士满（左一）以及越南驻爱尔兰大使范全胜共同为越南驻爱尔兰大使馆揭牌剪彩。图自《国际报》

当前，经贸与教育合作是两国关系的亮点，潜力巨大。爱尔兰目前是越南在欧盟市场的重要贸易伙伴。2025年，双边贸易额达近41亿美元，同比增长14%。双方正努力实现2026年双边贸易额达50亿美元的目标。通过有效落实《越南-欧盟自贸协定》（EVFTA），双方积极推动各自优势产品，特别是农水产品进入对方及东盟、欧盟市场。



在投资领域，截至2026年2月，爱尔兰在越投资项目共46个，协议资金总额达6314万美元。爱尔兰正加大对越南高科技及绿色生产领域的投资。



教育培训方面，爱尔兰自2007年以来已向越南学生提供超过360份全额奖学金。双方高校及研究机构间的学术联系也在不断扩大。



此外，医疗、农业、制药、可持续发展及信息技术也是双方积极开拓的优势领域。在有效利用《越南-欧盟自贸协定》（EVFTA）的基础上，爱尔兰在2023-2027阶段，继续优先资助农业、食品及教育等领域，注重推动双边贸易关系发展。

文化交流与人员往来日益频繁，增进了两国人民的情谊；爱尔兰赴越游客量增长迅速。



两国建交30周年历程中的一个重要里程碑是越南驻爱尔兰大使馆于2026年3月26日在都柏林正式开馆。该使馆将成为良好桥梁，有助于加强合作对接、更有效地支持在爱越南人社群，并为双边关系注入新动力。



越南首任驻爱尔兰常驻大使范全胜评价称，近年来两国关系发展非常活跃，体现了两国经济优势与需求的自然互补。爱尔兰驻越大使狄德尔·尼·法伦（Deirdre Ní Fhallúin）则认为，得益于EVFTA协定的杠杆作用，两国经济合作实现了飞跃。



基于历史相似性、多边愿景的一致性及30年来紧密的人文纽带，越南与爱尔兰关系有望继续蓬勃发展，共同为东盟与欧盟两大地区的和平、稳定与繁荣做出积极贡献。（完）