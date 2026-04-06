☕️越通社新闻下午茶（2026.4.6）

第十六届国会代表、越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏当选越南第十六届国会主席。图自越通社

越通社河内——·4月6日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏当选越南第十六届国会主席。全文



·4月6日上午，第十六届国会第一次会议在河内开幕。会议听取了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举总结报告，以及全国选举委员会关于确认第十六届国会代表资格的报告。全文



·应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）的邀请，越南共产党中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将于2026年4月9日率领越南高级代表团对老挝人民民主共和国进行正式访问。全文



·应柬埔寨人民党（CPP）副主席、常务委员会委员长赛冲（Say Chhum）亲王的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀将于2026年4月10日率领越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。



·胡志明市在金融科技（fintech）领域的排名持续提升并保持强劲增长态势，正逐渐成为全球金融版图上的新亮点。在此背景下，沙盒(sandbox)被视为“政策实验室”，为城市缩短国际金融中心建设工期奠定基础。全文



·4月5日下午，德国越南妇女联合会主持举办了全欧文艺节暨欧洲越南女企业家协会成立仪式，来自10个欧洲国家的越南妇女协会参加了活动。



胡志明市预计将对135条公交线路实行市民免费乘车政策。图自越通社

·胡志明市将从5月初开始对辖区内135条公交线路的乘客实行免费政策。胡志明市建设局最近向该市人民委员会提交建议，制定关于按照简化程序和手续支持公交公共客运服务使用者的市人民议会决议。全文



·在未来几年中，越南极有可能继续成为亚洲增长最快的经济体之一，仅次于印度。这是标普全球评级（S&P Global Ratings）于2026年4月2日在河内召开的会议上作出的认定。据该机构预测，得益于出口和基础设施投资的动力，尽管全球环境风险增加，越南2026-2028年阶段的GDP年均增长率仍可维持在6.7%。



·4月6日，据四号渔政支队的消息，KN475号船已及时靠近、营救并安全拖带在长沙特区海域作业时因发动机故障遇险的广义省QNg 90251 TS号渔船。全文



·2026年3月，越南胡椒出口量和出口额均实现显著增长，表明该行业尽管仍面临供应和物流方面的诸多风险，自年初以来仍释放出明显的复苏信号。全文



位于宁平省同文一号工业园区的汉城半导体有限公司（Seoul Semiconductor Vina）厂房。图自越通社

·越南财政部统计局的定期统计数据显示，商业活动基本保持稳定。新成立企业数量略有增长，大多数企业运营状况良好且稳定。全文



·据越南驻阿尔及利亚兼辖突尼斯商务处消息，突尼斯目前已成为一个充满活力的市场，是进入北非乃至非洲地区的门户，为越南出口产品及工业品组群开辟了巨大空间。



·越南财政部统计局数据显示，2026年第一季度，货物进出口总额达2495亿美元，其中出口增长19.1%，进口增长27%。进口增速高于出口增速导致贸易逆差约36亿美元，而去年同期则为贸易顺差35.7亿美元。全文



·印度尼西亚与日本正协调开展一项大猩猩人工繁育计划，旨在保护这一全球受威胁程度最严重的灵长类物种之一。全文



·2026年前两个月，印度尼西亚毛棕榈油及其衍生产品出口实现显著增长，出口额达46.9亿美元，而去年同期为37.1亿美元。（完）