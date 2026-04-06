越南国会主席陈青敏主持召开第十五届国会常务委员会第一次会议

越通社河内——4月6日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开第十五届国会常务委员会第一次会议。



会上，国会常务委员会就第十五届国会主席、副主席及国会常务委员会委员的任务分工方案，提请国会选举的人事方案进行审议；审议决定民族委员会副主任、国会各委员会副主任、第十五届国会民族委员会委员及国会各委员会委员的人数，并批准其名单；同时就其他有关人事工作事项提出意见。



会议现场。图自越通社

此前，4月6日下午，国会表决通过了关于选举第十五届国会副主席的决议，496名与会代表全部投赞成票，占与会国会代表总数的100%。第十五届国会副主席名单包括：杜文战、阮克定、阮氏清、阮鸿延、阮允英、阮氏红。



国会表决通过选举第十五届国会常务委员会委员的决议，487名与会代表全部投赞成票，占与会国会代表总数的100%。



国会还通过了选举第十五届国会民族委员会主席、国会各委员会主任的决议，493名与会代表全部投赞成票，占与会国会代表总数的100%。据此，林文敏担任国会民族委员会主席，潘志孝担任国会法律与司法委员会主任，潘文卖担任国会经济与财政委员会主任，黎晋进担任国会国防安全与对外委员会主任，阮得荣担任国会文化与社会委员会主任，阮清海担任国会科学与技术及环境委员会主任，阮友东担任国会代表工作委员会主任，黎氏娥担任国会民愿与监督委员会主任。（完）