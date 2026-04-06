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第十六届国会第一次会议今日开幕 通过多项重要内容

2026年4月6日星期一，第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。4月6日上午8时整，开幕式通过广播和电视现场直播，供广大选民和人民收看。

第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。图自越通社
第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。图自越通社

越通社河内——2026年4月6日星期一，第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。4月6日上午8时整，开幕式通过广播和电视现场直播，供广大选民和人民收看。

升旗仪式后，第十五届国会主席陈青敏致会议开幕词。其后，越共中央总书记苏林向国会、全国同胞和选民发表重要讲话。

国家选举委员会代表作关于第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。国家选举委员会作关于确认第十六届国会代表资格的报告。

第十五届国会常务委员会向国会提交第十六届国会常务委员会委员名额及关于第十六届国会常务委员会委员名额的决议草案；国会就此内容进行讨论。第十五届国会常务委员会向国会报告关于说明、采纳国会代表意见和修改决议草案的情况。之后，国会通过电子表决系统表决通过关于第十六届国会常务委员会委员名额的决议草案。

第十五届国会常务委员会向国会提交推荐名单，以便国会选举第十六届国会主席、副主席、国会常务委员会委员。

国会讨论并通过电子表决系统表决通过选举国会主席、副主席、国会常务委员会委员的名单。

其后，国会进行不记名投票选举国会主席。

在第十五届国会常务委员会向国会提交选举国会主席的决议草案后，国会就此内容进行讨论；第十五届国会常务委员会向国会报告关于说明、采纳国会代表意见和修改决议草案的情况。国会通过电子表决系统表决通过选举国会主席的决议草案。

国会主席宣誓并就职。此项内容将通过广播和电视现场直播，供选民和人民收看。

同日下午，国会将进行投票选举国会副主席和国会常务委员会委员的程序。

据此，第十五届国会常务委员会向国会提交选举国会副主席、国会常务委员会委员的决议草案；国会进行讨论；第十五届国会常务委员会向国会报告关于说明、采纳国会代表意见和修改决议草案的情况；国会通过电子表决系统表决通过选举国会副主席和国会常务委员会委员的决议。

国会休息期间，第十六届国会常务委员会举行第一次会议，准备国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任的人选方案，并履行权限内的其他一些任务。

接着，国会常务委员会向国会提交推荐名单，以便国会选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任。

国会讨论并通过电子表决系统表决通过选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任的名单。

国会通过不记名投票方式选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任。

在计票委员会报告计票结果后，国会常务委员会向国会提交选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任的决议草案；国会进行讨论；国会常务委员会向国会报告关于说明、采纳国会代表意见和修改决议草案的情况；国会通过电子表决系统表决通过选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任的决议草案。

当日下午会议结束前，国会常务委员会将举行第一次会议，审议决定国会民族委员会副主席、国会各委员会副主任、国会民族委员会委员、国会各委员会委员的数量，并批准其名单，同时履行权限内的其他一些任务。

此前，于2026年4月5日星期日，国会举行了预备会议；上午9时起，各国会代表团开会选举团长、副团长。下午14时，国会在会场举行会议，听取第十五届国会主席陈青敏发表讲话；听取国会常务委员会委员、国会秘书长—国会办公厅主任黎光孟作关于第十六届国会第一次会议议程草案的说明、采纳意见和修改报告。之后，国会进行讨论并表决通过会议议程。

预计第十六届国会第一次会议总工作时间为11天，分为两期进行（第一期从4月6日至12日；第二期从4月20日至23日，4月24日和25日为备用日）。（完）

越通社
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