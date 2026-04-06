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第十六届国会第一次会议召开之前，党和国家领导前往胡志明主席陵墓敬献花圈
第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦开幕。在会议开幕之前，越南党和国家领导以及出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。
2026年04月06日星期一 08:55
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第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦开幕。在会议开幕之前，越南党和国家领导以及出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
在第十六届国会第一次会议开幕之前，越南党和国家领导以及出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
在第十六届国会第一次会议开幕之前，越南党和国家领导以及出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
在第十六届国会第一次会议开幕之前，越南党和国家领导以及出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
越南党和国家领导人以及国会代表向英雄烈士敬献花圈。图自 越通社
越南党和国家领导人以及国会代表向英雄烈士敬献花圈。图自 越通社
越南党和国家领导人以及国会代表向英雄烈士敬献花圈。图自 越通社
出席会议的代表们前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
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#国会
#党领导
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