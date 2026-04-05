胡志明市推进农业结构重组 迈向可持续发展

在完成行政区划合并后，胡志明市农业用地面积较此前扩大约3倍。发展空间的拓展，不仅为扩大农业生产提供了有利条件，也为推动农业向现代化、高质量、市场导向转型带来了新机遇。

充足的土地资源，使该市具备试点发展高科技农业、生态农业与旅游融合模式的条件，并推动形成集生产、加工与物流于一体的综合体系。这也为吸引增投资、发展“一乡一品”（OCOP）产品以及构建农产品全产业链创造了重要契机。

龙山如意水上合作社主任阮贵仲平：“自合并以来，合作社发展明显加快，我们新增了来自原平阳省及胡志明市的合作伙伴，进一步拓宽了龙山生蚝等产品的销售渠道。”

同顺发合作社主任郑明成：“合并后，联动条件更加有利。目前我们已开展ST25水稻品种的联动生产，尽管规模尚小，但为后续扩大生产奠定了基础。”

然而，面积扩大并不意味着效益同步提升。在部分地区，农业生产仍呈现分散化、联动不足的特点，对中间商依赖较大，农产品销售渠道不稳定。同时，运输成本偏高、基础设施尚不完善，给农民及企业带来一定压力。

胡志明市清洁农产品协会主席阮廷松：“当前的关键在于，如何将新增资源有效纳入规范化、体系化的供应链，以更好地对接市场需求。”

胡志明市生物技术中心主任阮海安博士：“农产品附加值仍然偏低，‘丰收不增收’现象依然存在。亟需在市场推广与营销方面提供政策支持，助力农产品提升商业化水平。”

在城市化进程加快的背景下，胡志明市明确提出，将农业结构重组与空间发展规划相结合，按照三大区域进行布局。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛：“中心区域重点发展种苗创新；平阳侧重果树及生态农业；巴地—头顿则发展与港口物流相结合的高科技农业。”

业内人士认为，合并后的农业结构重组，不仅是对土地资源的重新配置，更是对发展理念、生产模式及市场对接方式的系统性转型。

随着相关政策的持续推进与落实，胡志明市有望加快构建现代化、高附加值的农业体系，在南部乃至全国农产品供应链中发挥重要枢纽作用。（完）