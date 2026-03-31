河内应用AI摄像头破解城市管理“堵点”

与全国许多城市一样，河内正面临日益严峻的交通压力。而如今，一只科技“天眼”正在悄然改变管理模式：那就是人工智能摄像头系统。该系统全天候24小时运行，实时记录各类违规行为。

在河内市公安局交警支队交通指挥中心，每一帧来自AI摄像头的画面都成为直接服务于违法处理的数据。

自2026年3月初至今，该系统已记录数千起违规行为。

系统不仅能发现违规，还助力职能部门快速反应——相关信息会立即传送到各工作组，以便进行现场处置。

阮文强中校：“根据河内市人民委员会的指示，我单位定期进行检查，并与各辖区大队配合，对违反交通秩序安全、公路及铁路安全走廊规定的行为进行严肃处理。同时，我们与治安警察部门紧密协作，严厉打击、彻底解决违反城市秩序的行为。自本月初以来，已处理了7383起违规案件。除了通过摄像头系统处理外，我们还与各辖区大队配合，通过对讲机通报违规行为，以便及时处置，立即制止可能引发拥堵和不安全的隐患行为。”

然而，实际也表明，并非所有违规行为都得到了彻底处理。

在部分热点区域，职能部门离开后，违规现象很快便故态复萌。

究其原因，在于基层力量——尤其是直接管理辖区的坊、乡级公安——未能及时介入。若不能保持常态化管控，违规行为将逐渐形成习惯，成为长期难以治理的复杂问题。

AI摄像头的应用，正逐步将第57号决议的精神落到实处，即以科技为现代城市管理的基石。

但技术终究只是工具。

要可持续地破解交通“堵点”，需要职能部门的协同发力与每一位市民的自觉意识共同配合。

当数据与责任相连接，当每一个交通参与行为都得到规范，河内才能向着一个文明、安全、畅通的城市更进一步。（完）