越南批准批准到2035年和平利用原子能发展与应用战略

越南政府副总理阮志勇近日签发第438号决定，批准《到2035年和平利用原子能发展与应用战略和展望2050年》。

决定明确指出，为和平目的发展应用原子能，使其成为一个经济技术产业，有助于提升国家地位和实力，彰显国家科技水平，提高人民生活品质；以合适的路线图迈向原子能工业。

发展应用原子能，其中包括核电，是一项一贯的、具有战略意义的政策，将在长远视野和全面接触体制、基础设施、技术、财政和人力资源的基础上实施；发挥国家潜力和后发优势，以掌握技术，逐步发展内生能力；建设充分、正确、及时的体制和高素质人力资源，以创造突破性发展，保障战略自主和可持续发展。发展应用原子能必须保障人类、环境和社会的最高安全；坚定建设并维护安全文化、安保文化，作为所有活动的基础。

国家发挥引导、保障安全、投资战略性基础设施、提升潜力、推动公私合作、私人投资、发挥企业在研究、开发、应用和掌握原子能技术中的内力的作用。加强国际融入与合作，充分履行越南作为成员国的各项国际承诺，推动与国际原子能机构的紧密、有效合作。

到2035年，越南的目标是安全、可靠地发展和应用原子能，有效服务经济社会发展，保护环境，保障能源安全，并为到2050年实现净零排放作出贡献。核电站投入安全运行，支持数字化转型、绿色转型；同时扩大辐射和放射性同位素应用，完善体制，提高管理能力、科技水平和人力资源质量等。

到2050年展望，原子能成为重要的经济技术产业；核电约占全国发电总量的6-8%，并补充建设更多大功率反应堆和10-15座小型模块化反应堆等内容。（完）