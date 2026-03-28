发展战略技术 解决越南实际问题

会议审视了科技、创新、数字化转型及06号方案发展任务的落实情况，以及近期行政改革工作情况；同时提出了下一阶段的重点任务。

会议指出，各部委已坚决、同步部署科技、创新、数字化转型及06号方案的发展任务，这些工作继续得到广泛深入开展。

数字基础设施投资得到推进，5G网络人口覆盖率达91.9%，用户超2240万；多个大型数据中心动工或落成；投资超4200个图形处理器服务于人工智能。

06号方案的实施带来了许多实质成果，整合了超1600万条政治社会组织数据，清理了6100万条土地数据，超1.466亿条户籍数据。

范明政总理在发表总结讲话时明确指出了存在的问题：认识不够高、带头人不够强、部署迟缓、投资分散、手续繁琐、人才短缺、监督流于形式、协调松散、成效有限、转变不多。

范明政要求指导委员会及各部委、地方未来集中坚决、同步落实重点任务；同时充分贯彻和组织落实苏林总书记的各项指示。

关于加快推进完善体制，总理指示制定、提交相关法律草案，并颁布实施细则。范明政指示各部委、地方抓紧制定、颁布数据架构；开展创建、标准化、清理数据的高峰期活动。

关于严明纪律纲纪，范明政指示科技部牵头有效运行关键绩效指标跟踪监督系统并公开结果；作为审议集体和个人责任的依据，定期在政府例行会议上报告。

范明政还要求集中建设和完善重要的国家数据库。建设智慧数字服务生态系统；推动数字环境消费刺激；加快推进智慧城市、智慧口岸、智慧港口建设。要求同步部署保障网络安全、数据安全、捍卫国家在网络空间主权的措施；加快解决“垃圾”SIM卡、非实名账户等积压遗留问题。（完）