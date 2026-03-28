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范明政总理主持召开有关科技、创新、数字化转型的指导委员会会议

3月28日下午，越南政府总理、国家科技、创新、数字化转型及06号方案指导委员会（指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会2026年第二次会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，与全国34个省市指导委员会连线。

范明政总理主持召开会议。图自越通社
范明政总理主持召开会议。图自越通社

越通社河内——3月28日下午，越南政府总理、国家科技、创新、数字化转型及06号方案指导委员会（指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会2026年第二次会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，与全国34个省市指导委员会连线。

范明政致开幕词时表示，指导委员会召开2026年第二次会议旨在检查前几次会议提出任务的落实情况；提出下一阶段任务和措施，特别是落实苏林总书记在2026年中央科技、创新、数字化转型指导委员会常务机构第一次会议上的指示。

其中，范明政要求检查核心技术和战略技术发展、数据建设和连接情况；提出突破性措施，使科技、创新、数字化转型及06号方案领域实现两位数增长，助力全国实现两位数增长目标。

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与会代表。图自越通社

范明政认为，数字化转型、行政改革、数据建设和数据连接仍存在局限，他要求检查各部委、地方指导委员会具体任务的落实情况；总结经验教训和宝贵经验以推广，同时指出不足以便克服。

范明政还指出，目前指导委员会提出的任务中有77项已逾期，他要求与会代表坦诚讨论，直奔主题，明确延误、困难和堵点的原因及责任归属。

越通社将继续更新会议相关信息。（完）

青年——数字化转型进程中的先锋力量

青年——数字化转型进程中的先锋力量

数字化转型正成为必然的发展趋势，为推动增长模式转型、提升治理能力和人民生活质量注入重要动力。在这一进程中，青年凭借其知识优势、对科技的快速适应能力以及创新精神，勇当先锋力量。从协助民众获取数字服务、向社区传播数字技能，到创新创业，越南青年正为将数字化转型落到实处做出重要贡献。

越通社
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