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俄罗斯学者：越南采取确保国家安全和主权的战略举措

越南与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）签署的关于在越南建设首座核电站的协议，得到了俄罗斯专家的高度评价，在中东冲突和全球能源危机背景下被认为是一个“世纪项目”。

俄罗斯科学院战略分析研究所、世界政治与战略分析中心首席研究员、经济学博士格奥尔基·达维多维奇·托洛拉亚。图自越通社
俄罗斯科学院战略分析研究所、世界政治与战略分析中心首席研究员、经济学博士格奥尔基·达维多维奇·托洛拉亚。图自越通社

越通社莫斯科——越南政府总理范明政刚刚结束了对俄罗斯联邦进行为期3天的访问。访问期间，双方开展了多项促进双边合作的活动，其中最为突出的是签署有关能源领域的协议。特别是越南与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）签署的关于在越南建设首座核电站的协议，得到了俄罗斯专家的高度评价，在中东冲突和全球能源危机背景下被认为是一个“世纪项目”。

越通社驻俄罗斯记者就这些协议产生的战略影响采访了俄罗斯科学院战略分析研究所、世界政治与战略分析中心首席研究员、经济学博士格奥尔基·达维多维奇·托洛拉亚（Georgy Davidovich Toloraya）教授。托洛拉亚认为，核电站建设协议发挥了催化剂作用，有助于重新确定双边合作，使能源外交成为越俄关系的战略支柱。

托洛拉亚表示，受波斯湾冲突影响，越南经济不可避免地受到负面冲击，因为越南80%以上的石油从中东进口。在此背景下，选择拥有独特后勤能力且不依赖中东的俄罗斯作为供应方被视为越南领导人的合理决策，对确保整个越南经济体的竞争能力具有重要意义。

托洛拉亚认为，重启核电站项目具有战略意义，体现了越南在巩固国家安全和主权方面的强力举措。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京认为，该项目将成为“友谊的新象征”，为基础科学到高科技等相关领域的发展注入动力。在会见范明政总理时，俄罗斯总统普京也高度重视继续深化与越南的全面战略伙伴关系。

凭借经过圣彼得堡和符拉迪沃斯托克港的线路，以及扩大通过俄罗斯和哈萨克斯坦的铁路服务计划，俄罗斯具备成为越南商品出口到欧洲的重要物流中心的潜力。

除了能源领域外，双方还在人工智能、网络安全、公共服务数字化等领域达成协议。

托洛拉亚认为，选择俄罗斯作为技术合作伙伴被认为符合越南追求“技术主权”的目标。

托洛拉亚教授指出了未来值得关注的合作前景，包括发展核工业群、扩大供应链并加强人力资源培训。此外，俄罗斯有望在越南南部发展液化天然气（LNG）中心和天然气基础设施方面发挥重要作用，从而扩大地区能源互联能力。

另外，双方可建立替代性金融渠道，形成技术联盟，促进城市发展、规划和交通以及数字经济等领域的合作。（完）

越通社
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