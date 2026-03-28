意大利愿进一步推动与越南的战略伙伴关系发展

越通社罗马——越通社驻罗马记者报道，日前，越南驻意大利共和国特命全权大使阮方英向意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）递交了国书。在随后的会见中，双方表示愿继续推动越意战略伙伴关系在各领域向纵深和全面方向发展。



阮方英对担任越南驻意大使这一重任深感荣幸，同时强调，越南始终重视并高度评价与意大利良好双边关系、政治互信及多方面合作。她希望双边关系将进一步发展，尤其是在贸易、投资、高科技、文化交流等领域。



塞尔焦·马塔雷拉总统祝贺阮方英大使履行新任务，并相信阮方英大使在任期内将作出许多积极贡献，为推动两国关系迈上新高度作出贡献。他高度评价越南经济社会的发展成就，并强调，越南是意大利在东南亚地区的首要重要伙伴。



塞尔焦·马塔雷拉对越意关系的良好发展以及两国在国际事务中的紧密协作表示满意。他明确表示，意大利愿继续促进与越南的战略伙伴关系，并认为，双方需加强共同合作领域。（完）

越通社