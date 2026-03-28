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苏林总书记：朝着现代化、系统化方向抓紧完善体育发展体制

在越南体育部门成立80周年纪念活动上，苏林强调要加快完善现代化、系统化体育发展体制，推动全民健身、提升体育教育水平，并促进竞技体育专业化发展，为建设健康、全面发展的社会奠定基础。

苏林总书记向文化体育与旅游部越南体育局颁发了一等劳动勋章。图自越通社
苏林总书记向文化体育与旅游部越南体育局颁发了一等劳动勋章。图自越通社

越通社河内——3月28日上午，越南文化体育与旅游部在河内举行越南体育部门传统日80周年（1946年3月27日—2026年3月27日）纪念典礼。越共中央总书记苏林出席并发表讲话。该活动对体育行业、全民健康保护事业以及建设富强、文明、可持续发展的越南具有深远意义。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在典礼上发言时强调，越南党和敬爱的胡志明主席很早就肯定了体育工作在革命事业中的重要地位和作用。

1946年3月27日，胡志明主席代表政府签发了关于成立青年与体育署的38号敕令并发出全民锻炼身体的号召。

苏林在典礼上发表讲话时指出，在80年建设与成长的历程中，越南体育部门为国家作出了极其重要的贡献。越南党、国家和人民一直珍惜并高度评价体育部门的贡献。

他表示，国家正进入新的发展阶段，对人力资源素质、人的体质、社会的健康、国家竞争力和人民生活质量提出了极高要求。

因此，今后文化体育与旅游部、体育部门和部委、祖国阵线、团体、地方、学校、企业和社会须朝着现代且同步方向抓紧完善体育发展体制，为长期发展事业开辟道路。

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越共中央总书记苏林在典礼上发表讲话。图自越通社

他要求必须强力发展群众体育，让所有人都有权利、有条件、有动力参与锻炼。这必须成为新阶段体育部门的核心性、全局性和长期性任务。

目标不仅是增加锻炼人数，而且是建设一个运动型社会、一种健康的生活方式和每日锻炼身体的文化。苏林建议进一步促进“每位民众至少选择一项适合的体育项目进行经常性锻炼”的运动。

提升体育教育和校园体育水平，将其视为越南人发展战略的根基。教育部门、体育部门和各地方须加强协作，强力革新学校体育教育。

体育部门须与文化、教育部门、各地方以及职业协会协会配合地制定民族传统体育的保护与发展计划，与此同时着力发展社区文化。

朝着专业、科学、诚实和可持续的方向发展竞技体育。总书记强调，须从更全面的角度扩大体育概念，包括体力运动与脑力运动；扩大国际合作，提升越南体育地位并借鉴世界先进经验，主动承办合适的区域、洲际和国际的赛事。

苏林相信，越南体育事业将继续强劲发展，为建设全面发展的越南人，提高民族的健康、体质、体能、智力与本领作出切实贡献，为越南社会主义祖国建设与保护事业作出应有的贡献。

在典礼上，苏林总书记向文化体育与旅游部越南体育局颁发了一等劳动勋章，以表彰其在2024–2025年阶段在完善体制、政策、突破性机制及体育专业业务方面取得的出色成绩。（完）

越通社
#苏林总书记 #现代化 #系统化 #体育发展体制 #体育
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