河内市第十七届人民议会第一次会议：选举人民议会主席和人民委员会主席

越通社河内——3月28日，在依法成功举行的“江山盛会”、选民投票率达99.57%后，河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）召开第一次会议，选举产生125名第十七届河内市人民议会代表。



会上，河内市人民议会选举河内市委副书记武大胜为第十七届河内市人民委员会主席（2026-2031年任期）。

武大胜同志当选为第十七届河内市人民委员会主席（2026-2031年任期）。图自越通社





武大胜对首都选民和人民的信任、支持与期望表示诚挚感谢和深切敬意；同时表示，过去一段时间，首都取得了重要、较为全面的成果。经济保持稳定增长；经济结构积极转型；投资营商环境显著改善；城市基础设施和服务业发展；行政改革、数字化转型得到推进；为民众和企业服务的质量日益提高。文化、社会、民生领域得到保障；人民的物质和精神生活继续改善。



武大胜也认为，这些成果是河内以主动、自信和更强发展决心进入新任期的重要基础。河内市将继续建设行动、廉洁、纲纪、效力、高效的政治体系；发挥首都模范带头作用；提高主要负责人责任。同时，河内将集中完善体制；推进分级分权与权力控制相结合；调动并有效利用各种资源；推动科技与改革创新；提高增长质量。

河内市人民议会女代表合影。图自越通社

会上，市人民议会还健全了市人民委员会领导职务。其中，市人民议会选举杨德俊、阮春留、武秋河、张越勇为第十七届人民委员会副主席（2026-2031年任期）和17名市人民委员会委员。



此前，市人民议会也选举冯氏红河为市人民议会主席；选举第十七届市人民议会副主席（2026-2031年任期）。健全市人民议会和市人民委员会主要领导职务严格按照规定执行，确保了首都政权组织架构的继承性、稳定性和革新性。（完）