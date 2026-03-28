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☕️越通社新闻下午茶（2026.3.28）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共中央总书记苏林在越南体育部门传统日80周年（1946年3月27日—2026年3月27日）纪念典礼上发表讲话。图自越通社

越通社河内——·3月28日上午，越南文化体育与旅游部在河内举行越南体育部门传统日80周年（1946年3月27日—2026年3月27日）纪念典礼。越共中央总书记苏林出席并发表讲话。阅读全文

·3月28日下午，越南政府总理、国家科技、创新、数字化转型及06号方案指导委员会（指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会2026年第二次会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，与全国34个省市指导委员会连线。阅读全文

·3月27日下午，与22个沿海省市及西宁省就打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的任务和解决方案召开会议时，越南政府副总理陈红河要求彻底处理欧盟委员会（EC）检查团从3月10日至19日对越南进行工作访问后提出的11个问题。阅读全文

·3月28日，在依法成功举行的“江山盛会”、选民投票率达99.57%后，河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）召开第一次会议，选举产生125名第十七届河内市人民议会代表。会上，河内市人民议会选举河内市委副书记武大胜为第十七届河内市人民委员会主席（2026-2031年任期）。阅读全文

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澳大利亚皇家海军的图文巴（HMAS Toowoomba）号护卫舰抵达仙沙港。图自越通社

·3月28日，由艾丽西亚·哈里森（Alicia Harrison）中校为团长的澳大利亚皇家海军的图文巴（HMAS Toowoomba）号护卫舰抵达仙沙港，开始于2026年3月28日至4月1日对岘港进行友好访问。 阅读全文

·越通社驻罗马记者报道，日前，越南驻意大利共和国特命全权大使阮方英向意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）递交了国书。在随后的会见中，双方表示愿继续推动越意战略伙伴关系在各领域向纵深和全面方向发展。阅读全文

·越南政府副总理裴青山签署了2026年3月27日第496/QĐ-TTg号决定，决定成立国家评审委员会，负责对宁顺核电项目投资主张调·整进行评审（涉及宁顺1号核电项目相关内容的调整）。阅读全文

·越南政府常务副总理阮和平在访问美国期间，于当地时间3月26日在旧金山市会见了旧金山市市长、金融领域咨询专家小组，并会见了Protiviti公司、Outlander Capital基金和Martin Davis公司领导。阅读全文

·越南政府总理刚签发第483/QĐ-TTg号决定，关于从2025年中央预算增收资金中拨付，补充2026年国家预算支出预算，用于向油价平抑基金预拨资金。根据该决定，按照财政部的建议，向工贸部增加2026年预算支出估算（其他预算支出）8万亿越盾（约合3.03亿美元），旨在服务于国内油价平抑工作。阅读全文

·中东冲突已进入第四周，持续对全球经济，特别是能源供应、运输和国际贸易产生重大影响。

·澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院高级讲师、越南政策研究中心副主任杜南胜接受越通社驻澳大利亚记者采访时分享了澳大利亚政府采取的一些应对措施，并介绍了在全国600多个加油站出现燃料短缺背景下政府采取的应对措施，并就越南能源安全问题提出建议。阅读全文

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一艘液化天然气运输船停靠氏威（Thị Vải）液化天然气接收站。图自越通社

·隶属越南政府行政手续改革咨询委员会的民营经济发展研究委员会近日向政府总理提交了关于中东军事冲突对企业生产经营活动产生影响的评估报告。阅读全文

·在全球金融中心竞争日趋激烈的背景下，越南胡志明市国际金融中心在全球排名中持续取得显著进展。阅读全文

·3月27日晚，北宁省在北江坊2·3广场隆重举行仪式，接收联合国教科文组织将东湖民间版画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的认证书；同时公布安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群为世界文化遗产，并启动“走进北宁遗产之地2026”文化节。

·2026年“地球一小时”活动在全球地缘政治波动加剧的背景下展开。中东局势紧张导致石油、天然气和煤炭价格持续走高，发电成本随之攀升，使保障能源安全成为紧迫任务。（完）

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