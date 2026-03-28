吸引美国旧金山市投资者对越南国际金融中心进行投资

越通社旧金山——越南政府常务副总理阮和平在访问美国期间，于当地时间3月26日在旧金山市会见了旧金山市市长、金融领域咨询专家小组，并会见了Protiviti公司、Outlander Capital基金和Martin Davis公司领导。



据越通社驻美国记者报道，在会见旧金山市市长丹尼尔·鲁里时，阮和平强调，苏林总书记2月访问美国以来，两国全面战略伙伴关系不断良好发展，其中包括胡志明市与旧金山市的合作，特别是在经济、贸易、金融、科技等合作支柱方面。



阮和平希望旧金山市市长继续支持、协助未来建设越南国际金融中心，鼓励、推动旧金山市投资者、企业、金融机构对该中心进行投资。



丹尼尔·鲁里市长高度评价两国地方合作日益紧密，包括旧金山—胡志明市友好关系；确认建立越南国际金融中心是一项切实的倡议。凭借旧金山市的发展潜力，特别是在高科技领域，他表示愿意推动两国合作以及旧金山市与越南各地合作，包括支持宣传、对接投资越南国际金融中心。



在与来自不同领域的咨询专家小组（其中包括多位越裔专家）会面时，阮和平介绍了越南经济社会总体情况、未来发展方向，特别是在胡志明市和岘港市的国际金融中心，希望专家们回国，为国家发展贡献力量。



在坦诚开放交流的气氛中，专家们认为，在当前战略竞争背景下，越南有机会成为国际投资和供应链转移的热门目的地；据此，发展国际金融中心是正确且潜力巨大的方向。



为吸引美国和国际投资者参与越南国际金融中心，专家们提出了许多重要建议，如：建立明确、透明、稳定、一致的法律体系；保障系统安全，防止洗钱，保护数据、隐私和知识产权；制定国际人才开放政策；发展便利的海、空、陆物流基础设施，发展支持贸易、人工智能和数字经济的数字基础设施。专家们还建议发挥全球越南人网络，连接世界各地高素质专家。



阮和平高度评价专家们具有高度参考价值的意见，强调越南国际金融中心法律框架按照透明、公开、可预测、符合国际法、保护投资者并不断完善的方向构建。

阮和平副总理会见Protiviti公司副总裁蒂姆·赫德。图自越通社

Protiviti公司副总裁蒂姆·赫德表示，有兴趣扩大在越南的业务，并就国际金融中心的实施提出了一些重要建议，特别是制定长期人力资源战略和确保增长、创新与风险控制之间的平衡。



Outlander Capital基金创始人兼首席执行官莱斯·韦尔同样关注寻找与越南的合作机会，他高度评价越南未来十年的增长潜力以及人力资源质量。



在法律咨询领域，Martin Davis公司创始人兼首席执行官大卫·奥托评价越南正处于数字化转型进程中，拥有大量实物资产，因此发展代币化资产领域潜力巨大。



阮和平高度评价专家、企业和基金的意见，解答了一些关切，并确认保障越南国际金融中心投资者权益的立场；希望美国企业、投资者早日访问越南，就胡志明市和岘港市国际金融中心的合作项目进行具体交流。（完）