充分利用自由贸易协定，扩大大米出口市场

越通社河内 ——在全球大米市场因地缘政治冲突、全球供应增加及竞争压力日益增大而剧烈波动的背景下，越南大米产业正面临需要调整发展战略的迫切要求，必须推动市场多元化、提升质量及增加产品价值。



中东地区冲突发生之际，正值九龙江平原冬春季稻米进入大面积收割期，给市场消费带来诸多困难。与此同时，印度、泰国等主要出口国供应充足，对国内稻米价格形成下行压力，直接影响农民收入。



据种植与植物保护局消息，2025-2026年冬春季，九龙江平原预计稻谷产量近1100万吨，仅3月大面积收割期估计就达约550万吨。2026年，预计用于出口的商品稻谷总量约1546万吨，相当于773万吨大米。市场波动给消费和出口活动带来不小压力。

2026年头几个月，越南大米出口量虽保持增长，但出口额却出现下降。越南工贸部进出口局局长阮英山表示，截至2026年3月中旬，大米出口量约达174万吨，同比增长2.3%；出口额超过8.26亿美元，同比下降8.7%。平均出口价格下降10.7%（约477.6美元/吨），清晰反映了国际市场的竞争压力。

市场结构也出现明显分化。菲律宾继续是越南大米最大的进口市场，占越南大米出口总量的超过55%并保持增长势头。与此同时，中国、马来西亚、澳大利亚市场积极增长，而一些非洲市场则显著下降。



越南粮食协会主席杜河南表示，全球大米需求仍处于高位，但各地区之间存在显著分化。为抓住机遇，大米行业需要大力推进市场多元化、提升产品质量、加强贸易促进并灵活调整出口计划。



中国正成为亚洲大米贸易的亮点之一。经历一段下滑期后，2025年中国大米进口需求强劲恢复，达到约300万吨。越南目前是中国第二大大米供应国，供应量约70万吨，比前一年增长超过一倍。



然而，这也是一个竞争激烈且价格波动幅度较大的市场。因此，企业需要主动密切关注市场动态，灵活调整价格政策，并不断提升产品质量以稳固市场份额。



除传统市场外，日本和韩国正成为越南优质大米的潜力市场。首批"绿色低碳越南大米"品牌已成功出口至日本，标志着在品牌建设及进入高端市场方面迈出了重要一步。



与此同时，非洲地区继续被视为出口市场多元化战略中的潜力市场。据越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔商务处消息，塞内加尔每年进口约100万吨大米，主要是碎米。2025年，越南对塞内加尔的大米出口量超过16.8万吨，出口额5257万美元，同比增长近30倍。



在越南国会主席陈青敏于2025年7月正式访问塞内加尔期间，两国签署了大米贸易谅解备忘录，据此越南将每年向该市场出口约10万吨大米。



然而，随着全球供应恢复充裕，2026年大米出口前景预计将面临更多困难。越南粮食协会认为，出口量可能仅维持在700万吨左右，而不会像前几年那样强劲增长。



在此背景下，各项调控政策和扶持企业的措施正在同步实施。工贸部已指示各职能部门及越南驻外商务处密切跟踪重点市场的供需、价格及进口政策动态；及时提供信息、预警风险并协助企业处理交易过程中出现的问题。



越南贸易促进局也在加大越南大米产品在国际市场的宣传推广力度，同时以多样化形式（线上线下结合）开展促进计划，以提升市场准入水平。



此外，有效利用自由贸易协定被确定为扩大市场的重要解决方案之一，特别是在路线图中补充大米产品以支持企业利用自贸协定；同时推动与欧盟、英国等合作伙伴就扩大关税配额进行谈判。



在生产方面，种植与植物保护局副局长阮国孟建议各地方灵活调整耕作计划，主动调控水源以应对海水入侵和极端天气；同时继续推动品种结构转型，提高优质稻、香稻和特种稻的比例（目前约占75%）。（完）