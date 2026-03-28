经济

越南香料蔬菜征服欧洲市场

阮曰字（右）与合作社技术人员一起检查即将收获、准备出口到欧洲各国的鸟眼椒种植园。图片来源：越通社
阮曰字（右）与合作社技术人员一起检查即将收获、准备出口到欧洲各国的鸟眼椒种植园。图片来源：越通社

越通社胡志明市——越南农民熟悉种植的刺芫荽、罗勒、紫苏、荆芥和鸟眼椒等香料蔬菜，如今已在部分欧洲国家的超市上架。在这段将越南风味跨越数千公里带到欧洲的历程背后，是一位36岁年轻人阮曰字的创业故事。他是胡志明市州坡乡州坡农业生产与服务合作社的负责人。

不仅成功将香料蔬菜出口到全球最为严苛的市场之一，他的模式还为当地农业开辟了一条新路径：清洁生产、产业链联结以及迈向国际市场。

阮曰字出生并成长于州坡这片土地，当地许多家庭主要依靠种植叶类蔬菜为生。大学经济专业毕业后，他曾在胡志明市中心拥有一份稳定的工作。然而，这位年轻人并没有长期留在繁华都市，而是选择回到家乡，从农业开始创业。这一决定并非一时冲动，而是源于他对当地农产品“丰收却贱卖”现象的深刻忧虑。

他说，越南农民在生产方面非常出色，但如果缺乏联结与标准化流程，农产品的价值难以提升。“要让农产品走得更远，就必须改变方式——从分散生产转向产业链生产，满足市场标准。”他说。

2022年，阮曰字成立了州坡农业生产与服务合作社，开始建设应用高科技的清洁蔬菜原料区，并按照VietGAP标准进行生产。

创业初期并不容易。说服农民改变传统种植习惯需要长期的坚持。但通过亲自指导技术、保障销售渠道以及证明经济效益，他逐渐赢得了大家的信任。

在建立稳定原料区后，他开始研究国际市场。通过调研，他发现欧洲拥有数量可观的越南人及亚洲人社群，而符合质量标准、具有越南风味的香料蔬菜供应仍然有限。

抓住这一机遇，2023年他大胆试种了1公顷香料蔬菜，包括刺芫荽、罗勒、紫苏、荆芥、蛤蒌叶、鸟眼椒等约10种，以测试其是否符合出口标准。

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阮曰字亲自检查即将收获、准备出口到欧洲各国的荆芥种植园。图片来源：越通社

经过原料区建设和生产流程完善后，合作社成功向欧洲出口了首批25吨香料蔬菜。为突破欧洲市场的“技术壁垒”，所有产品必须满足严格的农药残留、微生物及可追溯性标准。因此，他引入软件管理生产流程，要求农户从整地、施肥、养护到收获与包装全过程记录电子日志。

凭借严格的生产流程，合作社的香料蔬菜逐渐获得欧洲市场的积极认可。目前，每周可向欧洲出口超过3吨香料蔬菜。

为取得上述成果，州坡农业生产与服务合作社已吸纳63名成员，在55公顷符合VietGAP标准的清洁蔬菜种植区开展生产。其中，用于出口的香料蔬菜种植面积已扩大至20公顷，涉及州坡、春山和义成等乡的27户农民。不仅推动当地农产品走向国际市场，也为农民带来了稳定收入。

据州坡乡农民协会主席杨文真介绍，该模式不仅为合作社成员提供稳定收入，还为当地劳动力创造了就业机会，促进了农村经济发展。

得益于产业链生产与出口，2025年合作社香料蔬菜出口收入超过230亿越南盾，其中利润占比超过30%。在现有成绩基础上，阮曰字正为合作社设定新的发展目标。未来，合作社将进一步扩大种植面积，提升高科技农业应用水平。同时，除欧洲市场外，他还计划于2026年将辣椒出口至韩国市场。

可以说，如今州坡农业生产与服务合作社的发展模式，已成为越南农业新方向的生动体现：清洁生产、现代化管理以及迈向全球市场。（完）

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