经济

胡志明市跻身全球最具潜力金融中心15强

在全球金融中心竞争日趋激烈的背景下，越南胡志明市国际金融中心在全球排名中持续取得显著进展。

位于胡志明市中心的Bitexco金融大厦。图自越通社
位于胡志明市中心的Bitexco金融大厦。图自越通社

越通社胡志明市——在全球金融中心竞争日趋激烈的背景下，越南胡志明市国际金融中心在全球排名中持续取得显著进展。

根据最新发布的《2026年全球金融中心指数》（GFCI 39），胡志明市在全球120个金融中心中位列第84位，较去年上升11位，尽管评估分数仅微增1分。这是中等金融中心群体中改善幅度最大的之一。

在东盟区域内，胡志明市目前排名第三，仅次于新加坡（全球第4位）和吉隆坡（第42位），同时超越了雅加达和曼谷。这表明胡志明市在区域金融网络中的地位日益凸显。

在全球范围内，纽约和伦敦继续占据前两位。值得注意的是，亚太地区在十大金融中心中占据六席，这既反映了全球金融重心向该区域的转移，也显示出日益激烈的竞争程度。

vnanet-potal-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-dau-vuot-bangkok-vao-top-95-trung-tam-tai-chinh-toan-cau-8303711.jpg
被建设成为越南国际金融中心的胡志明市守添半岛区域。图自越通社

尤为引人注目的是，在众多金融中心排名下滑的背景下，胡志明市崛起为区域内的“后起之秀”。在潜力指标方面，该市被列入全球15个被专业界预期在未来2至3年内重要性将显著提升的金融中心之列，在过去24个月中获得了21次提及。

在金融科技的排名和评估方面，胡志明市同样取得了显著进步，排名从GFCI 38的第90位上升至本次评估的第83位，跃升7位。

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主任阮友勋副教授就这一结果向越通社分享时表示，胡志明市在GFCI单期排名中跃升11位是一个非常积极的信号。

他认为，这种改善不仅仅反映名次变化，更体现了制度基础、市场深度的协同转变，以及国际金融界日益增长的期望。在全球许多金融中心几乎“原地踏步”或仅有小幅波动的情况下，胡志明市国际金融中心的显著跃升表明，建设国际金融中心的战略方向正确。

更重要的是，胡志明市不仅排名提升，还被列入未来2至3年作用将增强的中心群体。“这具有战略意义，因为GFCI不仅衡量现状，也反映市场预期。换言之，胡志明市国际金融中心正开始在全球金融版图上被‘重新估值’——从一个边缘市场转变为一个对国际资本具有潜力的目的地。”阮友勋副教授表示。

在胡志明市排名提升的同时，岘港也作为一个新入围者崭露头角。根据GFCI 39，岘港被列入“联系中心”类别，该组包括17个正在被追踪但因数据不足尚未进入正式排名的地点。

岘港目前与日本福冈市和韩国仁川市同属最接近达到所需150份评估门槛的群体。如果能保持国际金融界的关注度，岘港有望很快加入正式排名，从而与胡志明市形成一条新的金融发展轴心。

从资本流动角度来看，积极信号也在增加。在访问美国纽约期间，越南常务副总理阮和平与多家全球金融机构进行了会晤。贝莱德、华平投资、华美银行等大型机构纷纷表示有兴趣参与越南国际金融中心的建设。

德意志银行表示希望扩大在贸易融资、企业财务管理以及为基础设施发行政府债券方面的合作。与此同时，摩根士丹利提议加强在首次公开募股、资本筹集、债务市场及另类资产管理等方面的合作。（完）

据悉，全球金融中心指数是基于包含147项定量指标及超过3.4万份来自全球金融专业人士评估的体系构建而成。该报告由英国智库Z/Yen集团与中国综合开发研究院联合编制，采用世界银行和经合组织等机构的数据，旨在全面反映各金融中心的竞争力。

越通社
#胡志明市 #国际金融中心 #全球金融中心指数 #GFCI 39 #东盟金融中心 #岘港 #金融科技 #越南金融 胡志明市
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河会见彼尔姆州州长马霍宁·德米特里。图自越通社

促进胡志明市与俄罗斯各地方间的合作

胡志明市分别会见彼尔姆州和秋明州代表团，推动在工业、能源、油气服务及投资等领域合作，同时加强文化、教育和民间交流，进一步深化越俄全面战略伙伴关系。

防潮闸的作用是防潮、排水，减少减少城市内涝。图自互联网

胡志明市投资超1.2万亿越盾建设西北部防潮闸

胡志明市将投资1.23万亿越盾（折合人民币3.23亿元）建设位于市西北部的叻茶（音译：Rạch Tra）防潮闸。该项目刚获胡志明市人民委员会的批准，由城市基础设施建设项目投资管理委员会负责管理。

更多

截至2026年3月中旬，越南大米出口量约达174万吨，同比增长2.3%。图自越通社

充分利用自由贸易协定，扩大大米出口市场

在全球大米市场因地缘政治冲突、全球供应增加及竞争压力日益增大而剧烈波动的背景下，越南大米产业正面临需要调整发展战略的迫切要求，必须推动市场多元化、提升质量及增加产品价值。

附图 图自越通社

能源安全：越南籍船舶引航服务费统一下调至少10%

越南建设部3月27日下午发布消息称，全国各航海引航机构已响应建设部提议，一致同意下调引航服务费，以降低物流成本，支持企业维持生产经营。当前，越南船队运营正面临多重压力，特别是在霍尔木兹海峡区域。

附图。图自越通社

越南企业调整战略布局 保持出口增长势头

在中东冲突持续、物流成本攀升以及主要市场标准不断收紧的背景下，越南水产品、果蔬、纺织服装等重点出口行业的企业正主动调整发展战略。从优化产品结构、重组供应链，到提升可持续发展标准，企业必须加快适应步伐，以保持增长势头，并巩固自身在国际市场的地位。

签约仪式现场。图自越通社

岘港市通过国际组织动员援助资金

3月27日，岘港市友好组织联合会举行与外国非政府组织合作谅解备忘录签约仪式（第二批），旨在进一步提高民间外交工作成效及该地区的援助动员效率。

越南商务参赞黄德润在在线的出口咨询会上发言。图自越通社

越南企业开拓非洲出口市场的机遇

据越通社驻阿尔及尔记者报道，3月26日，越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔和突尼斯商务处为40多家越南机构和企业举办了面向这三个市场的出口咨询会。

在打击IUU捕捞的高峰月期间，顺安坊已加大宣传力度。图自越通社

100%的15米以上渔船完成电子日志申报 顺化升级渔业监管

2026年前几个月，顺化市加强打击IUU捕捞工作，多部门联合检查“三无”渔船及不具备作业条件的船只，严控其出海。全市1100艘渔船已登记更新至国家渔业数据库，100%长度15米以上渔船在电子捕捞日志系统完成进出港申报。顺化同时加快信息技术基础设施升级，强化捕捞水产品溯源监管。

安江省辉南公司工人们正在对出口日本市场的章鱼进行加工。图片来源： 越通社

2026年初越南鱿鱼与章鱼出口回暖

2026年前两个月，越南鱿鱼和章鱼出口额超过1.11亿美元，同比增长23%。这一结果表明，该行业实现了积极开局，也反映出多个市场需求在年初即出现复苏信号。

越南电力集团（EVN）与法国合作伙伴之间的北爱抽水蓄能电站两项贷款协议交换仪式。图自越通社

能源安全：提速推进北爱抽水蓄能电站按期施工

在可再生能源并网发电仍存在不稳定性背景下，抽水蓄能电站正凸显其作为能源储存及确保电力稳定供应的有效解决方案。鉴于其重要性，越南政府总理批准了《2021-2030年和远期展望至2050年国家电力发展规划》，其中包括位于庆和省的北爱抽水蓄能电站项目。