胡志明市跻身全球最具潜力金融中心15强

越通社胡志明市——在全球金融中心竞争日趋激烈的背景下，越南胡志明市国际金融中心在全球排名中持续取得显著进展。



根据最新发布的《2026年全球金融中心指数》（GFCI 39），胡志明市在全球120个金融中心中位列第84位，较去年上升11位，尽管评估分数仅微增1分。这是中等金融中心群体中改善幅度最大的之一。



在东盟区域内，胡志明市目前排名第三，仅次于新加坡（全球第4位）和吉隆坡（第42位），同时超越了雅加达和曼谷。这表明胡志明市在区域金融网络中的地位日益凸显。



在全球范围内，纽约和伦敦继续占据前两位。值得注意的是，亚太地区在十大金融中心中占据六席，这既反映了全球金融重心向该区域的转移，也显示出日益激烈的竞争程度。

被建设成为越南国际金融中心的胡志明市守添半岛区域。图自越通社

尤为引人注目的是，在众多金融中心排名下滑的背景下，胡志明市崛起为区域内的“后起之秀”。在潜力指标方面，该市被列入全球15个被专业界预期在未来2至3年内重要性将显著提升的金融中心之列，在过去24个月中获得了21次提及。



在金融科技的排名和评估方面，胡志明市同样取得了显著进步，排名从GFCI 38的第90位上升至本次评估的第83位，跃升7位。



越南胡志明市国际金融中心执行机构副主任阮友勋副教授就这一结果向越通社分享时表示，胡志明市在GFCI单期排名中跃升11位是一个非常积极的信号。



他认为，这种改善不仅仅反映名次变化，更体现了制度基础、市场深度的协同转变，以及国际金融界日益增长的期望。在全球许多金融中心几乎“原地踏步”或仅有小幅波动的情况下，胡志明市国际金融中心的显著跃升表明，建设国际金融中心的战略方向正确。



更重要的是，胡志明市不仅排名提升，还被列入未来2至3年作用将增强的中心群体。“这具有战略意义，因为GFCI不仅衡量现状，也反映市场预期。换言之，胡志明市国际金融中心正开始在全球金融版图上被‘重新估值’——从一个边缘市场转变为一个对国际资本具有潜力的目的地。”阮友勋副教授表示。



在胡志明市排名提升的同时，岘港也作为一个新入围者崭露头角。根据GFCI 39，岘港被列入“联系中心”类别，该组包括17个正在被追踪但因数据不足尚未进入正式排名的地点。



岘港目前与日本福冈市和韩国仁川市同属最接近达到所需150份评估门槛的群体。如果能保持国际金融界的关注度，岘港有望很快加入正式排名，从而与胡志明市形成一条新的金融发展轴心。



从资本流动角度来看，积极信号也在增加。在访问美国纽约期间，越南常务副总理阮和平与多家全球金融机构进行了会晤。贝莱德、华平投资、华美银行等大型机构纷纷表示有兴趣参与越南国际金融中心的建设。



德意志银行表示希望扩大在贸易融资、企业财务管理以及为基础设施发行政府债券方面的合作。与此同时，摩根士丹利提议加强在首次公开募股、资本筹集、债务市场及另类资产管理等方面的合作。（完）

据悉，全球金融中心指数是基于包含147项定量指标及超过3.4万份来自全球金融专业人士评估的体系构建而成。该报告由英国智库Z/Yen集团与中国综合开发研究院联合编制，采用世界银行和经合组织等机构的数据，旨在全面反映各金融中心的竞争力。