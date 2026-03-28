澳大利亚三层应对机制及其对越南能源安全的启示

越通社河内——中东冲突已进入第四周，持续对全球经济，特别是能源供应、运输和国际贸易产生重大影响。澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院高级讲师、越南政策研究中心副主任杜南胜接受越通社驻澳大利亚记者采访时分享了澳大利亚政府采取的一些应对措施，并介绍了在全国600多个加油站出现燃料短缺背景下政府采取的应对措施，并就越南能源安全问题提出建议。



他表示，澳大利亚部署了三层次应对机制以应对燃料短缺风险。在第一层次，政府通过暂时降低进口商汽油、柴油最低储备义务的20%来紧急干预市场，从而向市场补充约7.6亿升，优先保障偏远地区。第二层次侧重于通过延长支持机制来维持国内炼油厂的加工能力，以增强国内炼油能力。第三层次是巩固天然气和电力安全，逐步建立国内天然气供应义务。



他认为，从短期效果来看，上述措施暂时阻止了供应链断裂，稳定了市场心理，但尚未解决结构性的弱点。



从澳大利亚实施能源解决方案的经验出发，杜南胜认为越南需要同步采取多项措施，以保障能源安全并维持可持续增长。



首先，越南需要通过审查燃料供应链、多样化供应来源以及及早建立国家级战略燃料储备系统来加强能源安全和应对短期冲击的能力。同时，通过长期合同、发展基础设施和市场工具来降低进口燃料价格波动的风险；长远来看，考虑将核电作为稳定、低排放的基荷电源来源也需予以重视。



此外，越南需要全面建设电力系统，不能仅仅专注于增加电源容量。在可再生能源快速发展的情况下，系统效率取决于储能、输电、辅助服务以及市场调节能力。同时，越南应更加优先发展跨区域输电、储能、辅助服务及电力市场改革，以形成长期、透明，并在国家、投资者与电力用户之间实现利益和谐平衡的投资信号。



另外，越南需要制定与供应链安全相结合的清洁能源产业政策，选择优势环节以提升国内能力及在区域价值链中的地位。同时，在统一战略中加强机构协调能力，将能源政策与工业、贸易和国家安全的联系结合起来，是实现增长和可持续发展目标的关键因素。（完）

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