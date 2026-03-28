经济

中东冲突对越南企业形成多维压力并呈扩散趋势

隶属越南政府行政手续改革咨询委员会的民营经济发展研究委员会（简称“第四委员会”）近日向政府总理提交了关于中东军事冲突对企业生产经营活动产生影响的评估报告。

一艘液化天然气运输船停靠氏威（Thị Vải）液化天然气接收站。图自越通社
一艘液化天然气运输船停靠氏威（Thị Vải）液化天然气接收站。图自越通社

越通社河内——隶属越南政府行政手续改革咨询委员会的民营经济发展研究委员会（简称“第四委员会”）近日向政府总理提交了关于中东军事冲突对企业生产经营活动产生影响的评估报告。

投入成本增加削弱企业现金流与利润空间

据第四委员会的报告，中东冲突可能对越南企业产生巨大的多维压力。2026年3月16日至3月22日针对228家企业的快速调查结果显示，冲突的影响已不再停留在潜在风险层面，而是转化成了生产经营中的现实压力。

62.7%的企业认为冲突对当前经营活动产生大或极大影响； 55.3%的企业表示影响已在现实中发生。与燃料、运输、进出口、工业生产、农业及国际供应链等领域挂钩的行业遭受影响程度更高。这表明外部地缘政治冲击正通过多重渠道迅速传导至国内经济。

投入成本上升正直接且显著冲击国内生产经营活动，开始削弱企业的现金流和利润空间。另外，国际运输与物流受阻正加剧企业的脆弱性。其表明冲击不仅影响投入端，已开始扩散至产出端，影响订单履行进度、竞争能力及企业维持市场的能力。

调查结果还显示，冲突已开始直接影响投资心理、融资能力和企业的财务条件。64.5%的企业表示不得不推迟或调整投资计划。

此外，企业面临的财务压力日益明显。在此背景下，大部分企业自评韧性仅处于中等水平（59.3%），而23.7%的企业认为韧性处于低水平。这些数据表明，企业界特别是中小企业在面对成本、物流、订单和资金的多重冲击时，应对空间相对有限。

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海防市MPC港货物装卸活动。图自越通社

建议采取7项企业扶持解决方案

基于研究与调查结果，并综合企业、协会及专家的意见，第四委员会建议政府总理考虑并指导实施以下7个解决方案。

第一， 61.9%的企业建议优先平抑能源价格，减轻投入成本压力并确保供应来源的稳定。企业建议政府继续密切监测油价及可能导致供应中断的因素，主动采取合理治理措施，避免国内能源价格异常波动，同时核查确保成品油、原材料和物资的供应来源方案。

第二，尽早开展信贷支持、债务重组、降息及改善现金流的方案；研究支持企业维持流动性和营运资金的措施，包括利息补贴、延期还贷及加快退税等。

第三，加强信息交流与预警，提高政府和企业对波动的适应能力。同时，加强公私对话，实现供应多样化，寻找替代运输航线，开拓新市场，减少对某些高风险地区、供应路线或供应商的依赖。

第四，大力推进行政手续改革，解决法律障碍，减少企业合规成本，削减有关进口、退税和融资等相关手续。

第五，着力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，助力降本增效，保障国家经济与技术安全。

第六，把握世界粮食供应链风险带来的机遇。这是越南在全球粮食供应链中发挥其作用并提升地位的重要机会。

第七，第四委员会认为， 针对部分领域企业面临的同步或个别网络攻击，建议政府及相关部委指导建立预案，增强企业界的应对能力。（完）

越通社
#中东冲突 #越南企业 #多维压力 #扩散趋势 #能源
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