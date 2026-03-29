未来时期河内首都发展的五大观点

越南共产党第十四次全国代表大会决议列出了2026年至2030年五年间经济、社会和环境领域的主要发展目标和指标。其中，环境目标和指标包括：保持森林覆盖率在42%；流域废水处理和再利用率达到65%至70%；温室气体排放量减少8%至9%；确保约98%至100%的生产经营企业符合环境标准；以及将海洋和沿海保护区面积扩大到至少占国家海域面积的6%。