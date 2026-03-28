2026年年初越南吸引外资释放积极信号

在世界经济仍存在诸多不确定性的背景下，2026年前几个月流入越南的外国直接投资（FDI）依然释放出一系列积极信号。不仅新批项目数量持续增加，实际到位资金也保持增长势头，显示出国际投资者对越南投资环境的信心不断增强。

据财政部外国投资局统计，2026年前两个月，越南吸引外资注册总额超过60亿美元；实际到位资金达32亿美元以上，同比增长近9%，为近5年来最高水平。

值得关注的是，新获批项目数量同比增长超过20%，表明在区域供应链重构进程中，越南持续成为众多投资者青睐的目的地。

为迎接新一轮投资浪潮，各地正加快推进行政审批改革，完善工业园区基础设施，并主动为企业项目落地提供支持。

富寿省卢江二号工业园区投资业主代表阮玉兰： “在省领导及工业园区管理部门的支持下，我们正加快推进卢江二号工业园区一期建设，力争尽早投入运营，迎接投资者落户。”

富寿省工业园区管理委员会主任黄龙边： “2026年，我们为迎接大批投资者落户做好了充分准备。全省将重点引进高科技、环保型项目，同时加快行政审批改革，缩短投资登记证和建设许可办理时间。”

不仅在地方层面，在宏观层面上，投资政策和营商环境的持续改革也在不断巩固国际投资者的信心。

经济专家黎维平： “要在2026年保持较高增长速度，越南需要大量投资资源。除国内私营部门外，我们也期待外资持续增加。近期外资实际到位规模保持高位，表明投资者对越南经济的信心依然强劲。”

外国投资局认为，在全球经济仍存在诸多不稳定因素的背景下，年初阶段越南吸引的外资正进入审慎调整期。部分主要经济体通胀水平依然偏高，地缘政治紧张及贸易政策波动持续对国际投资环境产生影响。在此背景下，众多跨国企业正重新评估并调整发展战略，更加注重优化现有供应链体系。

不过，区域供应链重构趋势仍在延续。凭借政治稳定、区位优势明显以及自贸协定网络广泛，越南依然被视为具有吸引力的投资目的地。

财政部统计局局长阮氏香： “在地区形势仍存在不稳定因素的情况下，越南依然保持经济社会稳定，这是外国投资者安心投资和开展生产经营的重要基础。”

随着投资环境持续改善以及高科技项目引资导向不断强化，预计外资将继续在今后一段时间为越南经济增长作出重要贡献。（完）