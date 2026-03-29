生物汽油：不可延迟的转型之路

与其等待原定6月1日的时间节点，不少企业正主动加快在全国范围内推广E10汽油的供应。这一举措旨在尽早减少对传统矿物汽油的依赖，特别是在全球能源市场持续波动、潜在风险增加的背景下。

据越南平山石油炼化股份公司介绍，预计自2026年3月底起，榕桔炼油厂将接收约6万吨来自中部石油生物燃料厂的生物燃料，用于调配E10汽油。这一举措将在部分国家限制燃油出口、进口渠道受限的情况下，有助于提升国内成品油供应能力。

越南平山炼化股份公司总经理阮越胜:

在乙醇燃料项目方面，公司已在中部和西原地区全面开展E10 RON95汽油的调配与销售，并正在启动乙醇生产装置，以生产和调配生物燃料，满足既定发展路线。

根据越南工贸部2025年第50号通知，自6月1日起，全国流通的无铅汽油必须掺混为E10生物汽油；与此同时，E5 RON92汽油仍可继续使用至2030年底。

在生物汽油需求预计大幅增长的背景下，尽早恢复目前处于停产或未满负荷运行的乙醇工厂，并推动其实现满负荷生产，被认为是提升越南能源安全自主能力的重要措施。

越南生物燃料协会主席 杜文俊:

实际上，越南石油集团和越南石油总公司自2025年8月1日起已开始实施相关工作，并签署了大量乙醇进口合同，数量几乎不设上限，以确保原料供应。目前，两家企业已准备在今年3月内即可生产E10汽油，无需等到4月。

据工贸部统计，目前全国共有6家燃料乙醇生产厂，设计总产能约为每年60万立方米。即便这些工厂全部满负荷运行，其产量也仅能满足E10汽油调配所需乙醇的约40%。其余需求将主要依赖进口，来源以美国和巴西为主。因此，从短期来看，越南乙醇供应受中东地区地缘政治波动的直接影响较小。

越南工贸部副部长阮生日新：

发展和扩大生物燃料的使用，是全球能源转型的必然趋势。对越南而言，这不仅是减少温室气体排放、履行应对气候变化国际承诺的重要举措，也是实现国家能源供应多元化的关键一步。

目前，工贸部正与有关部门、行业协会及企业密切配合，在支持乙醇进口的同时，推动恢复停产或未满负荷运行的生产设施。随着市场逐步稳定，恢复并扩大国内生产将有助于越南逐步增强乙醇供应的自主能力，减少对进口的依赖。（完）