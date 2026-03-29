河内推进多功能城市规划 迈向区域联动可持续发展

面向2065年、展望100年发展的河内首都总体规划，被视为一项具有历史意义的系统性工程。该战略的核心在于，通过培育增长极和建设多功能城市片区，有效缓解中心城区人口压力，推动实现居民就地就业、就地生活。

据预测，到2045年，河内人口规模将达1500万至1600万，并有望在2065年增至约1900万。在当前内城区人口密度远超承载标准的背景下，实施人口疏解已成为当务之急，这不仅有助于提升居民生活质量，也有利于保护和传承核心城区的文化与旅游价值。

河内市明确提出，到2045年城市建设用地比例控制在45%—50%，到2065年提升至55%—60%；其余空间将重点用于生态绿地、森林及生态廊道保护。城市空间结构按照“多层级、多维度、多增长极、多中心”布局，以红河为核心景观轴线，统筹串联整体发展格局。

河内市常务副主席杨德俊：“多功能城市片区将在向心布局基础上推进集约发展，按照紧凑型城市模式建设，统筹布局商品住房、保障性住房及安置住房等多类功能。”

与此同时，各类城市片区将实现基础设施和公共服务同步配套，持续优化拆迁补偿机制。不过，既往部分“沉睡型”新城的经验表明，若缺乏完善的社会服务体系和就业机会，人口仍可能回流中心城区，对交通等基础设施形成反向压力。因此，新一轮规划强调推动城市片区与工业区及服务业体系深度衔接，切实保障居民稳定就业和可持续生计。

越南房地产经纪人协会副主席阮国庆：“只有与产业体系实现有效对接，居民才能实现安居乐业，真正留下来；否则人口回流老城区，规划目标将难以实现。”

河内百年发展规划不仅着眼于人口疏解，更致力于优化资源配置与发展机会。“城中之城”必须真正成为宜居宜业之地，具备鲜明特色、完善配套和稳定就业支撑。

业内认为，这一规划路径将为河内实现跨越式发展提供关键支撑，助力其迈向“文献、文明、现代化”的全球城市目标。(完）