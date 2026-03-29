广治省农村旅游线路颇受国际游客青睐

与鸭子玩耍，这听起来对越南农村的居民来说是再普通不过的事情，但这种朴素的体验却正吸引着越来越多的国际游客。乡村旅游常常带给游客意想不到的惊喜。他们可以在大自然中度过一个明亮而充实的一天，在当下的生活中找到内心的宁静。

随着一声号令，数百只鸭子蜂拥而至，游客瞬间成为鸭群的“首领”。手里抓着一把饲料，均匀撒在地上，成群的鸭子立刻围拢过来，游客仿佛指挥着一支热闹却又无比可爱的“队伍”。这一充满活力的场景，就发生在广治省布泽县蓬莱村的一处小农场。

澳大利亚游客 MARK PARRISH ：“我去过很多地方旅行，但从未体验过鸭子农场。这次旅行真的很棒。感谢这段经历，让我看到了越南不同的一面——非常宁静，也充满快乐。”

这种简单而欢乐的活动具有独特的吸引力。游客可以抱起、触摸、抓住鸭子，并以意想不到的方式与它们互动。许多游客分享说，他们仿佛真正触碰到了自然、土地和动物。

澳大利亚游客 MUNASHE：“对我来说，这整个旅程非常新奇。我从未以这种方式与鸭子互动。虽然我见过很多鸭子，但从没给它们喂食，也没让它们这样给我‘按摩’。这是一次非常有趣的体验，我真的很享受。”

广平省布泽县The Duck Tang农场主人范文雄：“蓬莱山谷吸引了大量外国游客，他们对当地农民的生活充满好奇。因此，我决定在这里开设农场，让游客参观并了解乡村的风俗习惯。”

在指导下，许多外国游客还大胆地骑上水牛，在广治省河畔乡村的小路上悠然穿行。

泰国游客 SIRADANAN RATTITHANYA：“我们那里也有水牛，但没有这样的活动。这是我第一次参与这种体验。这些水牛真的很温顺！我原以为它们会很凶猛，但当我触摸它们时，发现它们非常温和友好。”

从山区村寨到水乡果园，如今，载着游客前往梯田、手工艺村、果园或社区民宿的旅游线路已变得越来越常见。乡村旅游也在逐步改变当地居民的观念，人们更加重视景观环境和卫生，从而让许多地方逐渐成为宜居宜游的美丽乡村。（完）