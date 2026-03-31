第80号决议：激发内生动力，推动文化发展

数十年来，胡志明市被视为创新的“实验室”，但经济的快速发展已拉大了其与文化领域的距离。尽管该市贡献了全国GDP的20%以上，但对文化的投资仍不相称，许多文化设施年久失修，缺乏达标的演出场地。

因此，80号决议的出台起到了“拼图”完善的作用，有助于化解在公共投资、公私合作以及为文化和创意领域设立财政机制等方面的障碍。

胡志明市文化体育局局长陈世顺：“越共中央政治局80号决议开辟了新的愿景，通过该决议，许多投资者、企业乃至胡志明市也拨出适当的预算用于建设文化设施。目前，胡志明市已集中完善相关手续并批准了市大剧院的修缮升级项目，以及龙屋港胡志明主席博物馆扩建项目，扩建后的面积将是目前的10倍。在守添那边也将新建一座新的市交响音乐歌舞剧院，以满足市民乃至国内外游客的需求。”

胡志明市拥有丰富的遗产宝库，这是发展文化经济的重要基础。全市共有321处遗产被列入名录，总计有547处遗产点需要保护和弘扬。

目前，保护观念正从“静态”转向“动态”，将遗产融入现代经济流中，使其成为吸引投资和为社区创造可持续生计的亮点。

胡志明市文化遗产协会主席 黎秀锦：每个人的使命都是与遗产携手，本着不是原样保留旧物，而是设法使其更加现代化的精神进行良好保护，具体是要找到适合当代年轻人的措施和形式。关键在于，无论有何改变、有何创新，都要保留其本色和精髓。

胡志明市落实80号决议的核心在于根本性地转变认识，使文化不再是一个“花钱”或“被动福利”的领域，而成为一个尖端的经济产业，创造高附加值，从而助力经济朝着更可持续的方向发展。

胡志明市倍唱剧院艺术家 阮青平：本着80号决议的精神，越南党、国家、胡志明市领导以及文化体育局领导都非常关心倍唱艺术。我们投入了物质基础设施，投入了倍唱艺术的演出节目，为倍唱艺术在社区、亭祠遗迹、学校等更多场所演出创造了条件。通过这些演出活动，有助于倍唱艺术更广泛地深入人民群众之中。

将思想转化为行动是一个漫长的过程，需要执行者的投身奉献。要使80号决议真正成为一股新鲜源泉，不能仅仅停留在字面上，因为许多人对其内容仍感陌生。变革的重点在于文化使者本身。只有当他们充分领会并掌握决议的精神，他们才能引领社区共同理解，从而为国家文化激发新的活力。（完）