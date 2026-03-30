建设国家战略石油储备库：紧迫、可行且高效的解决方案

在全球能源市场持续波动，特别是中东局势紧张的背景下，保障国内成品油供应正面临诸多挑战。因此，建设国家战略石油储备库的需求比以往任何时候更加迫切。

目前，越南国内每年成品油需求约为2500万至2600万吨，但两座炼油厂——榕桔炼油厂和宜山炼油厂仅能满足约70%的需求，其余仍需依赖进口。同时，由于国内原油产量下降至每年约800万吨，越南仍需进口约1400万吨原油用于生产。

越南能源协会科学委员会成员黎明：“榕桔炼油厂设计产能为每年660万吨，但目前运行负荷已达118%，即超过每年700万吨。由于其技术能够适应国内原油以及部分来自欧美的进口原油，生产经营较为主动。而宜山炼油厂（NSRP）设计产能为每年1000万吨，目前运行负荷已达125%。

在3月26日与国家能源安全工作组的会议上，越南政府总理范明政要求工贸部尽快与外国合作伙伴开展合作，在清化省海平坊——毗邻宜山炼化综合体的60公顷土地上，立即启动建设一座规模为100万吨的原油储备库。

越南能源协会科学委员会成员黎明：“这是一个非常及时的解决方案。不过，我认为除了储备原油外，还应建设综合储备库，不仅储存原油，还应储存成品油。也就是说，在储备原油用于生产的同时，还需要储备成品油以便分销和零售，这样才能真正保障经济运行所需的能源供应。”

据该专家测算，建设一座容量为100万吨的原油储备库，成本约为4亿美元，可通过公私合营（PPP）模式或吸引外资来实施。在当前形势下，越南需尽快制定最优方案，加速推进该项目，包括开展投资咨询、前期可行性设计及资金预算，以最大程度动员各类资源，目标是稳定油气价格，保障长期可持续发展。（完）