推动越南旅游业实现突破发展的动力

2026年前三个月，越南旅游业延续强劲复苏势头，国际游客接待量连续每月突破200万人次。其中，1月接待近245万人次，2月超过220万人次，这一增长态势在近年来较为罕见。

这一系列数据不仅彰显出越南旅游业的快速回暖，也凸显其在全球旅游版图中的吸引力持续提升。值得关注的是，越来越多国际游客在首次到访后选择再次入境，表明越南正由“观光型目的地”加快向“体验型目的地”转型。

法国游客：“我对文庙及其文化价值印象深刻，也很喜欢沙坝、会安，接下来还会去三谷。越南风景优美、消费相对低廉，这是我再次来到这里的重要原因。”

中国游客：

从客源结构看，越南国际游客来源保持稳定，亚洲市场占比接近四分之三。韩国、中国、日本和中国台湾为主要客源地。与此同时，多个东南亚市场增幅超过30%，印度市场更以超过70%的增速成为新增长点。

导游吴明欢：“今年印度游客增长明显，我的接待行程几乎以印度团为主。此外还有来自欧洲、美国的游客，他们通常前往下龙湾、宁平、梅州等地体验旅游产品。”

国际航线的恢复与拓展持续发挥重要支撑作用。直飞航班的增加显著缩短出行时间，为游客选择越南提供了更大便利。

从企业层面看，行业复苏同样体现在酒店入住率提升及客源结构优化上，团队游客逐步回归，多元市场同步回暖。

河内泛太平洋酒店总经理本杰明·施瓦泽：“今年以来，国际游客数量稳步增长，同比增长超过30%。目前，美国、中国和越南仍是三大主要客源市场，占总预订量的25%至35%。其中，中国市场恢复势头尤为明显，团队游客正逐步回归。”

业内认为，上述积极信号为实现全年接待2500万国际游客目标奠定了坚实基础。

在巩固传统旅游产品的同时，越南正加快发展绿色旅游、生态旅游以及文化和美食体验等新业态。各地依托资源禀赋打造特色产品，持续提升目的地差异化竞争力。

Vietfoot旅游公司总经理范维义：“越南是一个安全、有吸引力且不断创新旅游产品的目的地。产品的多样化有助于吸引不同市场和客群。”

与此同时，越南持续优化签证政策，通过扩大免签范围、推行多次电子签证等举措，进一步降低入境门槛，提升通行便利度。

在全球形势仍存在不确定性的背景下，越南依然保持安全、稳定、友好的整体形象。依托不断夯实的发展基础和年初以来的良好增长势头，实现全年接待2500万国际游客的目标具备坚实支撑。（完）