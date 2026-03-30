广治省：严格管控渔船，防止IUU捕捞

为坚决打击IUU捕捞，摘掉"黄牌"警告，广治省已加强从岸边到海上的渔船管理。经过多方努力，目前该省4600艘长度超过6米的渔船已全面遵守监督规定，安装了航程监控设备，并满足作业条件。

2025年，广治省已发现并处理130起案件，涉及137名对象，对违规捕捞渔船处以25.9亿越盾的行政罚款。得益于这些严厉措施，渔船违规率显著下降。

广治省边防部队日丽边防哨所副所长 邓文龙中校："对于失去信号的渔船，船东必须在6小时前向岸上报告，以便职能部门按规定处理。目前，我单位管理范围内的所有渔船均已安装航程监控设备，其中大部分是长度超过15米的渔船。"

出海前进行申报是广治省渔民范文维以及其他许多渔船非常熟悉的环节。渔船若要出海，必须持有齐全的登记证、检验证，并强制安装航程监控设备。渔船监管工作实时进行：渔船位置、VMS连接情况均附有图像和坐标。

广治省同海坊渔民 范文维："我们早就安装了航程监控设备，24小时全天候开启。今天我们出海，无论从陆地到海岛，设备都必须一直开着，产量要记录齐全，捕捞日志也要非常清楚。"

广治省正在对4600艘长度超过6米的渔船进行航程监控，该省还与其他多个省市协调，坚决处理违规渔船。这种做法有助于广治省杜绝渔船偷偷出海的风险，特别是防止侵犯外国海域的风险。

广治省北泽乡人民委员会副主席 陈海："此外，对于本乡一些正在其他省市停泊的渔船，我们也要求当地政府配合，确保不具备条件的渔船绝对不得出海，必须停靠在岸上指定锚地，以防范IUU捕捞。"

广治省人民委员会副主席 黎文宝："我们已能管控100%渔船的航程、捕捞位置和停泊位置，甚至对目前停泊在本省和其他省市的不具备条件的渔船也能进行管控。这样，我们对于广治省在打击IUU捕捞方面所取得的成效充满信心。"

广治省确定，严管渔船船队是防止渔船侵犯外国海域、严肃处理违法行为的关键措施。这也体现了该省与各级、各部门一道，决心解除IUU"黄牌"警告，迈向渔业可持续发展的决心。（完）