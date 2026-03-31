让“求学识字”的梦想在边疆落地生根

贯彻落实政府关于在全国陆地边境乡镇建设248所九年一贯制寄宿学校的主张，清化省已向政府提议，在16个边境乡投资建设16所九年一贯制寄宿学校。在整个政治体系的强力推进下，目前多项工程建设进度已接近30%，力争在新学年开始前建成投用。

荣幸由政府总理范明政出席开工仪式的安姜九年一贯制寄宿学校项目经过4个月施工，已完成约22%的工程量。按计划，项目将于2026—2027学年初投入使用。目前，施工单位正全力调配人力和设备，昼夜加紧施工，并与地方政府密切配合，及时协调解决困难，力争于2026年8月15日前完工。

越南Viettel工程股份总公司项目总指挥陈文成：“目前工程已完成约22%的工作量，希望地方继续为施工现场提供安全保障。”

在八莫乡（Bát Mọt），九年一贯制寄宿学校项目同样加快推进。项目业主要求施工单位最大限度集中资源，确保工程在新学年开学前投入使用。然而，由于地处偏远，交通单一且易受滑坡影响，加之建材和燃料价格上涨，施工面临诸多困难。尽管如此，各施工单位仍全力以赴，力争按期完成建设任务。

789总公司工地总指挥阮南赏：“项目位于偏远边境乡八莫，施工条件复杂，同时学校仍在正常教学，加之建材和油价上涨，给施工带来较大压力。但施工单位正积极克服困难，力争在8月30日新学年开学前如期完工。”

在三清（Tam Thanh）九年一贯制寄宿学校项目现场，施工单位采取多点同步作业方式，调集大量工程技术人员和机械设备，全力推进各项建设任务，确保工程进度和质量。当地群众对新校建设充满期待，认为这将为学生提供更加完善的学习和寄宿条件，有助于提升边境地区教育质量。

三清小学校长杜春山：“政府投资建设九年一贯制寄宿学校让当地群众倍感振奋，学生将在更加完善的条件下学习生活，这将有力促进三清乡教育质量的提升。”

目前，全省2025年开工建设的九年一贯制寄宿学校项目正同步推进，施工昼夜不停，整体进度接近30%，目标是在2026年8月15日前全面完成。未来，清化省将继续加大对边境乡寄宿制学校体系的投入力度。在2025年已开工6个项目的基础上，2026年计划新增实施10个项目，总投资超过21320亿越盾，逐步完善学校网络体系，持续改善边境地区学生的学习条件，推动“求学识字”的梦想在边疆加快实现。(完)