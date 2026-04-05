林同省七旬女艺人坚守传承朱鲁族制陶技艺

尽管已年逾古稀，来自林同省广立乡的玛丽（71岁）依然坚持传承朱鲁族的传统制陶技艺。她已记不清自己是从哪一年开始真正学会制作手工陶器，因为从小她就跟随母亲和外祖母挖土、和泥，制作家中各种器具。

转眼数十年过去，如今在村里，几乎只剩下她一人仍常年坚守朱鲁族制陶技艺。除了满足家庭使用、在村中零散售卖外，玛丽艺人的陶器制品还逐渐吸引了偏爱手工、精细制作产品的顾客。

林同省广立社K’răng Gọ村陶器艺人玛丽：“岘港的一些店也有订货，大叻、美奈角的客户也购买我们的陶器。这个杯子用来喝水，这个碗用来吃饭或者吃广面，具体他们怎么用我也不太清楚，人家订购，所以我就做。我觉得很开心，以前穷的时候只是拿东西去换稻谷、大米，现在我们有收入了。”

不仅守护制陶技艺，玛丽艺人还接待游客和参观团，并向省内外学生传授和体验制陶工艺，以此推广和传播当地朱鲁族的传统手工陶艺。2019至2024年阶段，她因在宣传和传授制陶技艺方面的贡献，先后获得单阳县人民委员会的表彰以及林同省人民委员会的奖励。

岘港市游客陈氏清娥：“我希望有机会再来这里，从取土、处理泥土、筛土到亲手做出一个小小的作品，这种体验很有趣。”

制陶是朱鲁族历史悠久的传统手工艺，以家庭作坊形式传承，产品以日常生活器具为主。

林同省广立乡人民委员会副主席阮文四：“在当前的规划审查中，我们已经考虑安排合适的地点和土地，以更好地保障陶瓷生产所需的原材料区域。同时，也将推动合作联结 ，寻找产品销路，让群众在保护这一传统技艺时更加积极主动。”

面对朱鲁族制陶业的起伏与逐渐被埋没的风险，广立乡政府已将保护本地少数民族传统手工艺确定为重点任务之一。在新一届任期内，当地政府还计划开设技艺传承培训班，确保这一传统不被埋没，特别是朱鲁族的制陶技艺得以延续。（完）