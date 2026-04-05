充分挖掘长安名胜群考古遗产潜力 致力发展文化旅游

自长安名胜群被联合国教科文组织列入世界文化与自然遗产名录以来，宁平省严格落实世界遗产中心相关建议，持续推进多项科研项目，不断丰富遗产内涵与价值。其中，聚焦东南亚地区的国际考古项目Sundasia，在长安名胜群通平一号洞穴取得重要突破，发现距今逾1.2万年的史前人类骨骼遗存，并获取了关于年代、地层、古动植物群及史前葬式等一系列关键资料。

英国贝尔法斯特女王大学考古学专家克里斯托弗•辛普森博士：“在通平洞发现史前人类遗存，显著提升了长安在国际考古领域的地位。这一发现只是开端，未来有望取得更多成果，进一步巩固长安在全球科学研究体系中的重要位置。”

一系列考古成果不仅具有重要学术价值，也为遗产保护与价值传播开辟了新路径。

联合国教科文组织驻河内办事处文化项目负责人范氏清香：“长安的考古发现充分体现了宁平省乃至越南对世界遗产委员会建议的高度重视。委员会多次建议加强考古研究，以进一步论证其在自然与文化方面的突出普遍价值。尤其是在文化层面，长安为东南亚地区罕见的史前人类定居证据，为全球遗产体系提供了独特范例。当前的研究工作，有助于更加清晰、有力地展示其全球价值。”

作为世界文化和自然双遗产，长安名胜群被誉为记录人类居住史以及史前人类利用陆地与海洋资源超过3万年的“自然与人类编年史”。对宁平省旅游业而言，这些独特的科学与文化价值，正成为打造高品质文化旅游产品的重要支撑，不仅提升目的地吸引力和差异化竞争力，也有助于增强公众保护世界遗产的意识。

宁平省旅游厅副厅长阮高晋：“未来我们将制定专项规划和项目，重点开发具有文化深度的旅游产品，在加强遗产保护的同时，更好地向国内外游客传播长安的独特价值。”

总体来看，长安名胜群及宁平省丰富的考古遗产资源，承载着贯通过去、现在与未来的多重价值。随着保护与开发工作的持续推进，宁平正不断强化科研支撑，深化遗产内涵表达，推动长安名胜群以更加鲜明的形象走向世界，吸引更多国内外游客关注与青睐。（完）