范明政总理会见科威特驻越大使尤瑟夫

越通社河内 ——4月4日，越南政府总理范明政在政府驻地会见了科威特驻越南大使尤瑟夫·阿舒尔·萨巴赫（Yousef Ashour Al-Sabbagh），共商深化两国战略伙伴关系及能源安全保障合作的措施。



范明政强调，越南始终高度重视与科威特的关系，提议双方密切配合，将他今年3月初与科威特首相艾哈迈德·阿卜杜拉·艾哈迈德·萨巴赫（Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah）通电话时所达成的共识具体化，特别是保障旅科越南公民安全以及落实2026-2030年双方行动计划，拓宽合作领域等。



范明政对中东错综复杂局势对全球经济与能源安全带来负面影响深表关切。他强调，越南的一贯立场是，各方应在恪守国际法基础上，以和平方式并通过对话协商解决一切争端，同时希望该地区早日恢复和平稳定。



在经济合作方面，范明政提议双方继续通过加快越南与海湾合作委员会（GCC）自由贸易协定谈判进程，强化两国企业之间的联系提升双方经济合作层次和水平。范明政也希望科威特与越南携手确保能源安全，应对当前挑战，促进生产并保障民众生活等。



尤瑟夫·阿舒尔·萨巴赫表示，科威特国王高度评价范明政于2025年11月对科威特进行正式访问，尤其是两国将双边关系提升为战略伙伴关系。他强调，两国有关部门和机关正在积极有效落实访问成果。



尤瑟夫·阿舒尔·萨巴赫表示，在当前形势下，科威特一向与越南紧密配合，筑牢能源保供安全防线。科威特政府正努力为科威特人民及包括越南公民在内的旅科外国人提供必要支持。



尤瑟夫·阿舒尔·萨巴赫承诺将积极发挥桥梁作用，动员科威特能源企业和投资基金拓展在越业务范围，助推两国战略伙伴关系高效、更可持续发展。（完）

Vũ Thị Làn