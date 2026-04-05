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防范电信网络诈骗必须牢记的规则

随着科技的快速发展，预计到2026年，网络犯罪将进入一个加剧利用人工智能（AI）的阶段，不法分子通过使用深度伪造（deepfake）、语音克隆以及虚拟人物等手段，以更加隐蔽复杂的方式进行冒充，例如制作虚假视频、冒充公职人员或亲属等。因此，提高警惕、防范网络犯罪不仅在于核实信息，还在于必须建立并严格执行完善的身份验证机制。

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越通社
#电信网络诈骗 #科技 #57号决议
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关于越南航天科技发展的目标、愿景与观点，越南政府总理范明政表示，越南始终坚持以和平利用太空为观点，遵守联合国公约及国际法，以可持续发展为目标，造福人民、企业和国家；同时，坚持独立、自主、自力、自强，并开展实质且高效的国际合作。

2026年1月科技产业收入接近500万亿越盾

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2026年1月，越南科技产业总收入达到464.116万亿越盾，比去年同期增长23%。据科技部统计，该产业1月份对GDP的贡献预计为124.065万亿越盾，比2025年1月增长33.3%。收入、GDP贡献和产业规模均有所增长，为全年取得积极成果奠定了基础。

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截至目前，体制机制和政策措施基本完善，为科技创新、数字化转型和第06号提案构建了法制化通道。这些领域取得了强劲进展：5G业务在全国范围内部署；移动互联网速率大幅提升，进入全球前20名；国家数据中心项目正在大力实施。

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根据越南农业与环境部2026年3月31日发布的第1106/QĐ-BNNMT号决定，截至2025年12月31日，全国森林面积（含尚未达到森林覆盖率统计标准的林地）为14,971,553公顷。其中，天然林面积为10,079,366公顷，人工林面积为4,892,187公顷。全国森林覆盖率为42.03%。

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人工智能生成的视频通过深度伪造技术，以假乱真地模仿真人影像，达到了新的高度，令观众极难辨别真伪。然而，这一领域也正是AI能力尚存诸多局限之处。正因为AI技术尚未完善，信息受众可以通过一些肉眼观察的方法来识别由AI技术制作的视频，从而帮助辨别伪造视频。

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