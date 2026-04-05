防范电信网络诈骗必须牢记的规则

关于越南航天科技发展的目标、愿景与观点，越南政府总理范明政表示，越南始终坚持以和平利用太空为观点，遵守联合国公约及国际法，以可持续发展为目标，造福人民、企业和国家；同时，坚持独立、自主、自力、自强，并开展实质且高效的国际合作。