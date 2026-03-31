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从2026年3月26日24时至2026年4月15日下调汽油、柴油税费

越南财政部提请国会审议通过对汽油、柴油等燃料实行免税政策（自2026年4月16日至2026年6月30日）。据此，对汽油（不含乙醇汽油）、柴油和航空燃料的环境保护税税额降为每升0越盾；对各类汽油征收的特别消费税税率为0%。

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3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

附图 图自越通社

能源安全：越南籍船舶引航服务费统一下调至少10%

越南建设部3月27日下午发布消息称，全国各航海引航机构已响应建设部提议，一致同意下调引航服务费，以降低物流成本，支持企业维持生产经营。当前，越南船队运营正面临多重压力，特别是在霍尔木兹海峡区域。

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2026年3月21日下午，根据国家选举委员会关于第十六届国会选举结果和当选代表名单的新闻发布会的消息，第十六届国会当选代表中有150名女性（占30%）；76名少数民族代表（占15.2%）；18名党外代表（占3.6%，该比例高于上届）；以及33名40岁以下的代表（占6.6%）。就教育资格而言，418 名当选代表拥有研究生学位（硕士、博士），80 名拥有大学学位，2 名拥有大学以下学位。

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