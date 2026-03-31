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苏林总书记出席全国选举工作总结会议

3月31日下午，国家选举委员会在国会大厦以线上线下相结合的方式，举行了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作总结会议。越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。

越共中央总书记苏林、国家主席梁强，政府总理范明政，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏，书记处常务书记陈锦秀出席会议。图自越通社
越共中央总书记苏林、国家主席梁强，政府总理范明政，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏，书记处常务书记陈锦秀出席会议。图自越通社

越通社河内——3月31日下午，国家选举委员会在国会大厦以线上线下相结合的方式，举行了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作总结会议。越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。

国家主席梁强，政府总理范明政，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏，书记处常务书记陈锦秀出席会议。

陈青敏在致开幕辞时表示，经过国家选举委员会、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会、各级党委、政府、祖国阵线、团体组织以及地方选举负责机构周密、细致、主动、创新的筹备，并秉持高度的责任精神；在越共中央、政治局、书记处的全面严密领导，特别是苏林总书记直接、经常性的指导下；凭借整个政治体系的参与以及全国同胞、干部、战士和选民的支持与齐心协力，此次选举取得了圆满成功，真正成为了一次深入广泛的全民重大节日，赢得了国内外舆论的高度评价。

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国会主席陈青敏在致开幕辞。图自越通社

国会主席强调：“这是我国发展进程中的重要里程碑，我们正在大力完善真正属于人民、由人民建设、为人民服务的社会主义法治国家；继续革新组织架构，运行两级地方政府模式；并将信息技术、数字化转型和人工智能强力应用于社会生活的方方面面。”

国会主席要求参会代表积极讨论，结合各自机关、单位和地方开展选举工作的实际情况，提出具有深度和高质量的意见，为会议的成功做出贡献。

国会主席、国家选举委员会主席陈青敏致开幕辞后，国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公室主任黎光孟作了关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。（完）

越通社
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