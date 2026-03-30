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能源安全：印尼专家为越南保障能源安全建言献策

在当前中东地缘政治紧张局势持续将全球能源市场推入不稳定状态的背景下，越通社驻雅加达记者就印尼如何应对供应冲击及对越南的政策建议，采访了印尼国防和战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯。

在印度尼西亚的加油站，人们依然像往常一样排队加油，没有出现缺油或排长队的情况。图自越通社
在印度尼西亚的加油站，人们依然像往常一样排队加油，没有出现缺油或排长队的情况。图自越通社

越通社河内 ——在当前中东地缘政治紧张局势持续将全球能源市场推入不稳定状态的背景下，越通社驻雅加达记者就印尼如何应对供应冲击及对越南的政策建议，采访了印尼国防和战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯（Beni Sukadis）。

贝尼·苏卡迪斯认为，在当前国际极端波动，特别是中东冲突的背景下，印尼的做法更具预防性而非反应性。印尼没有等到市场出现短缺才进行调整，而是主动制定风险防控情景，准备替代进口方案，并保持各部委之间的密切协调以维持国内市场稳定。除此之外，印尼还调整了原油进口结构。

贝尼·苏卡迪斯认为，印尼的长期政策没有改变，仍然是促进多元化、推动绿色转型和提高国内附加值，但实施节奏已加快且更加务实。近期的能源危机被视为一个警示，即能源安全是国家安全的必要组成部分。

联系到越南，贝尼·苏卡迪斯表示，越南正有效推进一项将短期稳定增长与长期结构调整相结合的战略。短期内，越南调整税收和燃料价格管理机制，以在全球油价波动时减轻通胀压力。此外，实现石油和液化天然气进口来源多元化有助于减少依赖特定市场的风险。他指出，这种做法与印尼在优先考虑宏观经济稳定和保护人民购买力方面有相似之处。

从长远来看，贝尼·苏卡迪斯认为，越南正在根据新的电力规划加快发展可再生能源，其中优先发展海上风电和太阳能。凭借漫长的海岸线和有利的自然条件，越南在海上风电领域具有巨大潜力。逐步降低煤炭占比不仅有助于保护环境，还能在全球排放标准日益严格的情况下降低财务风险。

贝尼·苏卡迪斯还提到了越南在2030-2035年的核电计划。若部署得当，核电可以发挥稳定基载电源的作用，补充受天气变化影响的可再生能源。他说，稳定基载电源与可再生能源的结合将帮助越南在快速增长目标与可持续发展要求之间取得平衡。

贝尼·苏卡迪斯强调，越南正从“确保足够能源”的思维转向“确保安全、自主和可持续的能源”。在全球化石燃料市场日益难以预测的背景下，基于供应多元化、加强储备、发展清洁技术和提高内在能力的战略，将是越南既保持高速增长又长期保障国家能源安全的关键。（完）

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越通社
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