苏林总书记：将108中央军医院打造成为医疗保健服务的典范

苏林总书记出席108中央军医院胡志明勋章（第二次）授勋仪式暨建院75周年（1951年4月1日-2026年4月1日）纪念活动。图自越通社

越通社河内——3月30日下午，108中央军医院在河内举行胡志明勋章（第二次）授勋仪式暨建院75周年（1951年4月1日-2026年4月1日）纪念活动。



越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并发表指导讲话。



越南国家主席梁强，政府总理范明政，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏赠送花篮表示祝贺。



出席仪式的有各位越共中央政治局委员：中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越共中央军委副书记、国防部长潘文江大将，公安部长梁三光大将，河内市委书记阮维玉，中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青等。



苏林总书记在讲话中高兴地看到，在建设和发展过程中，108中央军医院始终出色完成一项特别重要的任务：为党、国家、军队高级领导人以及老挝、柬埔寨高级领导人提供医疗保健服务——这是一项要求专业水平高、政治本领强、责任感重大的任务。医院医生团队掌握了许多现代医学技术，尤其是在组织、器官移植领域；保持作为全国最大移植中心之一和越南领先的肝移植基地的地位，为肯定越南医学在国际舞台上的专业能力作出贡献。



该院不仅是治疗中心，还是顶尖的医学培训和研究机构，拥有高水平的教授、医生、科学家队伍；不断扩大国际合作，接触并掌握现代医学进步。同时，医院有效开展数字化转型，全院推行电子病历，逐步建设现代化智慧医院模式，提升治理效率和服务质量。



当国家进入新发展阶段，世界医学科学正在发生深刻变化，国际一体化与合作趋势日益深入，对保护和提升人民健康事业提出了更高、更全面、更严格的要求，苏林总书记要求继续系统、长远、有远见地建设医院，使其真正成为部队和人民群众信赖的依靠。



苏林要求，108中央军医院继续坚守和发扬“心、智、信”三大核心价值；以医德为基石，以智慧和改革创新为动力，以威望和信任为标尺；努力将108中央军医院建设成为服务高级干部、官兵和人民医疗保健的典范，为新时期越南医学发展作出积极贡献。

苏林总书记向108中央军医院授予了胡志明勋章（第二次）。图自越通社

仪式上，苏林总书记向108中央军医院授予了胡志明勋章（第二次），以表彰其在党的革命事业中为党和民族建立的悠久传统和巨大、特别突出的功绩。这是崇高荣誉，体现了党、国家和军队对108中央军医院干部、员工、战士默默无闻却极其光荣的贡献的信任；是越南人民军医疗队伍本领、水平、专业能力和日益提高的国际融入能力的证明。（完）