越南驻以色列大使馆就当地复杂形势向在以越南人发出安全提醒

越通社河内 ——越通社驻特拉维夫记者报道，越南驻以色列大使馆30日下午发布通报称，近日来，以色列安全形势持续错综复杂，连续发生多起大范围火箭弹警报。值得注意的是，针对内奥特霍瓦夫化工园和海法巴赞炼油厂的袭击，存在有害物质泄漏风险，影响环境和居民安全。其他一些地区也发生局部事故，对民用基础设施和民众生活造成影响。



在此背景下，以色列后方司令部通报，自当地时间3月30日8时至4月4日20时，维持与前期一致的民防政策。据此，多个地区继续实施限制措施，暂停线下教育活动，仅允许在确保有符合标准避难场所的情况下进行最多50人的聚集，工作场所只有在满足安全条件的情况下方可运营，海滩继续关闭。



越南驻以色列大使馆建议在以越南人经常关注以色列后方司令部的指导，准备好前往最近避难所的方案，远离高危区域，如化工厂、工业区、机场、海港等关键基础设施。如果身处事故区域附近，应限制出行，待在室内，关好门窗，并遵守管理机构的指示，切勿接近、拍摄或拍照被遭袭或有危险迹象的区域。



越南驻以色列大使馆表示，截至此时，冲突爆发一个多月后，在以色列的越南人目前均安全。（完）

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