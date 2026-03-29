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俄罗斯学者：越俄开辟新贸易路线前景广阔

在越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问后，双方有望开辟新的贸易路线。其中包括：从俄罗斯经蒙古国、中国抵达越南的亚欧跨境铁路，以及从俄罗斯经哈萨克斯坦、中国抵达越南的铁路干线。 

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领先研究员、历史学博士安东·布雷迪欣接受越通社记者的采访。图自越通社
俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领先研究员、历史学博士安东·布雷迪欣接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社河内——在越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问后，双方有望开辟新的贸易路线。其中包括：从俄罗斯经蒙古国、中国抵达越南的亚欧跨境铁路，以及从俄罗斯经哈萨克斯坦、中国抵达越南的铁路干线。 俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领先研究员、历史学博士安东·布雷迪欣（Anton Bredikhin）于3月28日在接受越通社驻莫斯科记者采访时作出了上述评价。

安东·布雷迪欣认为，这是一个大规模的亚欧跨境项目。该项目的实施不仅有助于加强亚欧大陆不同地区之间的互联互通，还将构建一个可持续的交通运输体系，开辟新的贸易机遇。此外，该项目还有助于促进民用航空旅游业的发展，为各国打造一条极具吸引力的交通动脉。 在评价越俄双边关系时，安东·布雷迪欣表示，俄罗斯和越南在许多国际问题以及多边机构框架内拥有诸多相似立场。他强调，这是进一步巩固政治互信、扩大战略问题合作的有利条件。

在能源领域，安东·布雷迪欣认为，签署在越南建设核电站的协议是具有战略意义的一步，有助于在今后维持两国长期稳定的关系。

在谈及两国合作潜力时，安东·布雷迪欣表示，两国经济合作保持稳定增长势头。此外，他表示期待俄罗斯将继续简化越南公民入境及在俄居留的手续。

布雷迪欣博士还对越南在当前动荡不安的国际形势中所奉行的外交政策给予了高度评价。（完）

越通社
#俄罗斯学者 #越俄 #贸易路线 #合作关系 越南
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