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越南政府总理范明政会见日本驻越南大使

3月29日上午，正在清化省出席2026年清化省投资促进会议的越南政府总理范明政会见了日本驻越南大使伊藤直树。

越南政府总理范明政会见日本驻越南大使。图片来源：越通社
越南政府总理范明政会见日本驻越南大使。图片来源：越通社

越通社清化省——3月29日上午，正在清化省出席2026年清化省投资促进会议的越南政府总理会见了日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）。

会见中，范明政总理高度评价目前，尤其是在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，越日全面战略伙伴关系在多个领域持续良好、务实、高效发展，政治互信水平高。

范明政总理建议伊藤直树大使继续关注并进一步推动与包括清化省在内的越南的投资合作项目，特别是在供应链保障、能源等领域。

同时，范明政总理强调合作应遵循“利益协调、风险共担”的原则，以及“说到做到、承诺必行、落实必须见效”的精神，从而提升投资合作效率，为两国企业和人民带来切实利益。

借此机会，范明政总理感谢伊藤直树大使以及众多日本企业对2026年清化省投资促进会议的关注和积极参与。

伊藤直树大使指出，清化是日本投资项目较多的地方之一，如宜山炼化综合体项目、宜山水泥厂、宜山火力发电厂等，这些项目为清化省乃至越南的经济社会发展作出了重要贡献；同时表示，日本，尤其是日本企业，将继续优先在清化省乃至越南开展投资。

伊藤直树大使感谢范明政总理于3月21日主持与日本企业的对话，并强调日本企业界将继续把越南视为地区内重要且具有吸引力的投资目的地之一。

伊藤直树大使还高度评价清化省领导和政府对日本投资者的关心与积极支持，并表示将继续推动与清化省的合作。

值此机会，伊藤直树大使表示希望双方保持密切配合，推动两国重点合作项目取得更高成效，如宜山炼化综合体项目和越日大学项目。（完）

越通社
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