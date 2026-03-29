越南政府总理范明政：隆城国际机场将于2026年底投入商业运营

越通社同奈省——落实越共中央总书记苏林的指导意见，3 月 29 日下午，越南政府总理范明政视察了同奈省隆城国际机场项目建设进展，并研究化解困难、加快项目进度。政府总理要求必须全力推进，确保隆城国际机场于2026年第四季度正式投入商业运营。



落实苏林总书记在视察项目工地时与各机关单位座谈作出的结论，以及政府常务委员会关于隆城国际机场一期建设项目进展情况的结论，越南机场公司（ACV）已紧急配合并督促工地各机关、单位和承包商集中力量开展项目，加快进度，并下定决心完成该项目。



在推进隆城国际机场建设的同时，各部委、行业、单位和地方正紧密配合，推动将滨城-仙泉地铁线延伸至同奈省行政中心及隆城国际机场的项目；同时投资建设连接隆城国际机场主轴线与769E号省道的连接线。



在对项目进行实地检查并向工地施工人员赠送慰问品后，政府总理范明政与各部委、行业、业主和承包商举行工作会议，深入了解项目开展情况，特别是研究疏解各项困难和障碍，旨在加快进度，确保隆城国际机场按计划投入商业运营。



为了确保隆城国际机场投入运营后的同步与高效利用，衔接并加快连接机场各项交通基础设施项目进度至关重要。因此，必须推进相关交通项目的实施进度，同时在进度衔接工作中紧密配合，确保在机场投入同步运营。



在发表总结讲话中，政府总理范明政强调，隆城国际机场是国家重点工程，于2015年获国会通过，2020年获政府批准立项。然而，直到2023年8月，部分子项目才正式动工建设；预计到2025年9月，机场将迎来首架技术试飞验证航班。



越南总理范明政视察同奈省隆城国际机场起降跑道。图自越通社

范明政总理表示，经过两年多的实施，该项目的多个子项目已完工并基本建成，包括：空管中心、起降跑道、停机坪；特别是航站楼正处于完善阶段；行李输送带、廊桥、机库（Hangar）等设备正在安装中；给排水系统、电力、电信基础设施及内部交通系统等正抓紧建设。



范明政总理强调，在实施过程中，凡是犯错、违法者均须依法处理；对依法合规、公正无私、清正廉洁的人员应给予认可，并全力推进项目实施。范明政总理建议公安部尽早作出结论，以化解各标段在拨付款项方面的困难。



政府总理要求各部委、行业、地方、单位及相关企业紧密配合，针对项目各标段因原材料、汽柴油、物资及设备价格波动而面临的困难，研究并提出扶持方案。



范明政总理强调了隆城国际机场的建设工程最迟须在2026年第三季度完工，以便在2026年第四季度正式投入商业运营的目标。范明政要求，必须确保工程质量、技术与美学水平、周围景观及安全，同时坚决反腐败、防浪费。此外，需尽快完善越南机场公司（ACV）的组织架构建设，以确保指导、调度与执行工作顺畅；成立专门工作组以核查并提出化解项目困难的方案；同步开展非航空工程规划、隆城机场城市规划及航空经济发展规划等。（完）