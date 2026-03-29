经济

越南与丹麦促进投资合作

在由财政部副部长阮德心率领的越南财政部代表团对丹麦进行工作访问期间，越南驻丹麦大使馆近日同越南财政部及 FPT Nordics 公司共同举办了以“促进对越高质量投资”为主题的企业对话会。

财政部副部长阮德心解答丹麦企业的提问。图自越通社
财政部副部长阮德心解答丹麦企业的提问。图自越通社

越通社河内——在由财政部副部长阮德心率领的越南财政部代表团对丹麦进行工作访问期间，越南驻丹麦大使馆近日同越南财政部及 FPT Nordics 公司共同举办了以“促进对越高质量投资”为主题的企业对话会。

该活动吸引了丹麦从事货物贸易、金融服务、物流、工业、科技、能源等领域多家领先集团、企业和组织的领导及代表参加。

越南驻丹麦大使阮黎清在致开幕辞时强调，此次对话会是丹麦企业与越南政策制定部门进行实质性交流的契机，旨在掌握有关越南有利投资环境、优先领域以及吸引投资尤其是高质量投资主张政策的最新信息。阮黎清承诺，越南驻丹麦大使馆将继续与两国企业并肩同行，为其加强对接与投资合作提供支持。

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丹麦企业提出意见和疑问。图自越通社

讨论环节气氛热烈且富有成效。阮德心副部长直接交流并解答了丹麦企业的疑问，提供了有关越南政策导向的最新信息，包括：对大规模项目、战略技术项目及具有溢出效应项目的特殊优惠政策；建立国际金融中心的相关政策；针对创新转型、碳市场开发、旨在实现2050年净零排放目标的可再生能源发展等的支持机制；以及越南为推进行政手续改革所付出的努力。

阮德心强调，越南通过灵活调控以及财政政策与货币政策的紧密配合，继续维持宏观经济稳定，旨在控制通胀、稳定汇率、确保经济平衡，并为长期投资创造有利环境；同时加大对交通、物流、能源及数字基础设施等战略基础设施建设的投入，从而提升越南的互联互通能力及其在全球和区域供应链中的地位。

丹麦企业对越南取得的惊人发展成就以及越南政府为吸引外资所采取的措施表示印象深刻。丹麦企业界高度评价财政部领导在与丹麦企业同行及促进投资合作方面的关注与承诺，并希望与越南职能部门保持定期交流机制，以便在未来一段时间更有效地挖掘合作机遇。（完）

越通社
#越南 #丹麦 #投资合作 #越南财政部 越南
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