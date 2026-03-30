文化

文化—新时代首都河内发展强大动力

在河内的发展进程中，文化正逐步凸显其作为精神基础、内生动力和重要增长引擎的作用。从社区艺术空间到大型国际盛事，从政策导向到具体行动，首都河内正在构建一个充满活力的文化产业生态系统，助力塑造新时代中创意、融合与可持续发展的城市面貌。

在河内还剑湖步行街区的八角楼，每周日午后举办的“周末音乐”活动正逐渐成为首都居民和游客熟悉的打卡点。图自越通社
在河内还剑湖步行街区的八角楼，每周日午后举办的“周末音乐”活动正逐渐成为首都居民和游客熟悉的打卡点。图自越通社

越通社河内——在河内的发展进程中，文化正逐步凸显其作为精神基础、内生动力和重要增长引擎的作用。从社区艺术空间到大型国际盛事，从政策导向到具体行动，首都河内正在构建一个充满活力的文化工业生态系统，助力塑造新时代中创意、融合与可持续发展的城市面貌。

创意空间开启文化生活新篇章

据越共中央政治局2026年1月7日颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议精神，以及河内市委常委会于2026年3月17日发布关于落实该决议的行动计划，文化正被置于首都乃至全国发展战略的核心位置。文化不仅承担着保护与传承的使命，还被视为一种内生动力，正逐步转化为具体的文化产品、服务及经济价值。

将艺术引入公共空间是这一趋势的生动体现。在河内还剑湖步行街区的八角楼，每周日午后举办的“周末音乐”活动正逐渐成为首都居民和游客熟悉的打卡点。这些充满艺术气息的演出活动让音乐与城市脉动交相辉映，营造出亲切且富有情感共鸣的文化体验。

在河内还剑湖步行街区（还剑坊）八角楼举行的“周末音乐”项目，每周日午后举行极具艺术气息的演出，正逐渐成为首都居民和游客熟悉的文化约会地。这一空间开启了艺术接触的新路径，让音乐与城市脉动深度交融，营造出亲近且富有情感共鸣的文化体验。

除了社区活动外，河内市还积极拓展具有创意生态系统性质的盛事。以“创意经济”为主题的“2026年河内创意设计节”是塑造文化产业的重要举措。该活动通过连接设计、技术、教育和创业等多个领域，打造出一个多维互动的空间，吸引了大量创意社群和年轻群体的广泛参与。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）对河内市主动尽早启动创意设计节并维持全年系列活动给予高度评价。他认为，这体现了河内作为“创意城市”的坚定承诺，同时有助于激发创意资源并将其逐步转化为经济价值，为可持续发展奠定基础。

与此同时，河内正日益凸显其作为国际文化交流目的地的地位。在首都核心地带举办的“河内世界文化节”共有48个国家参与，勾勒出一幅多元色彩交织的人文画卷。丰富的文化空间、艺术团体及体验活动，让公众在河内即可开启一场探索世界之旅。

通过这些深受公众青睐的多样化创意活动，河内正逐步构建文化产业生态系统。这些活动不仅丰富了民众的精神生活，还创造了就业机会，吸引了大量游客，并提升了河内在国际舞台上的地位。

文化产业——助力增长的关键

在新形势下，文化产业被视为让文化对经济增长作出显著贡献的战略方向。

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越南国会文化与社会委员会专职委员、河内市国会代表裴怀山副教授。图自越通社

越南国会文化与社会委员会专职委员、河内市国会代表裴怀山副教授认为，河内在发展文化产业方面具有多重优势，足以发挥“领头羊”作用，其中文化旅游是重要支柱之一。河内的每一条街道、每一处遗产、每一个标志都承载着价值丰厚的故事。当这些故事以创意语言表达，并契合体验经济趋势时，将产生强大的吸引力，成为吸引游客的核心动力。

河内餐饮文化也是一大突出优势。与此同时，电影产业为推广首都形象开辟了广阔空间。在时尚领域，河内凭借多场国际盛事以及设计与创意能力，已奠定了坚实基础。当前面临的课题是提升创意水平，通过设计讲述文化故事，从而创造附加值并增强竞争力。

裴怀山副教授强调，精准挖掘特有优势将助力河内有效发挥文化资源作用。届时，文化产业不仅是一个发展领域，还将成为推动可持续增长的重要引擎。

河内文化与体育局局长范俊龙强调，要使文化成为增长动力，必须突出并有效推广首都现有价值。关于历史、城市形成与发展过程以及历代居民贡献的故事，正是创意的宝贵素材。当这些价值通过现代且亲民的叙事方式转化为文化产业的具体产品时，文化将超越潜力限制，成为真正的资源。由此，河内能够打造具有吸引力的文化产品，塑造独特印记，并为可持续发展做出贡献。

当文化成为内生动力时，首都迈出的每一步都将兼具深度、特色与可持续性。这正是河内不仅能实现更快发展，而且能在融入国际进程中走得更稳、不断彰显其作为地区乃至世界创意文化中心地位的基石。（完）

越通社
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