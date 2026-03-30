越南外交部副部长阮孟强对柬埔寨进行工作访问

越通社金边——在对柬埔寨进行工作访问期间，3月30日，越共中央委员、外交部副部长阮孟强拜会了柬埔寨人民党（CPP）副主席、常务委员会委员长赛冲（Say Chhum），柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、柬埔寨人民党中央外委会主席布拉索昆（Prak Sokhonn），并与柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉（Suos Yara）和柬埔寨外交与国际合作部国务秘书昂拉查纳（Ung Rachana）举行工作会谈。



越通社驻金边记者报道，赛冲对越南近年来所取得的重要成就，特别是经济实现了8.02%的令人瞩目的增长表示祝贺，相信在以苏林总书记为首的越南共产党的正确领导下，越南必将取得新的更大成就，顺利实现到2045年成为高收入发达国家的目标。



布拉索昆对越共十四大、第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举成功举办以及机构精简优化工作取得丰硕成果表示祝贺并给予高度评价。他强调，这些成果充分体现了越南人民对越南共产党领导作用的信任，而换届选举的成功举行则成为越南人民为党继续引领国家发展迈向新高度夯实坚实基础并注入强劲动力。



柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、柬埔寨人民党中央外委会主席布拉索昆会见越共中央委员、外交部副部长阮孟强（左）。图自越通社

布拉索昆对越柬关系呈现出强劲发展态势感到高兴，并强调，两国高层互访与接触有助于推动双边关系不断向前发展，造福两国人民，同时也彰显两国领导人在秉持“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的精神持续培育越柬关系所作出的努力。



阮孟强对柬埔寨在国家建设与发展进程中所取得的成就表示祝贺，并相信柬埔寨将继续取得更大更全面的成果，顺利实现各项既定发展目标。



双方高度评价越共中央总书记苏林于今年2月6日对柬埔寨进行国事访问所取得的历史性成果、越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常委会高层会议所达成的共识、越南—柬埔寨—老挝三党领导人会晤所取得的重要成果。



值此机会，双方一致同意密切配合，有效落实各项高层协议，特别是推动经贸投资合作、经济对接、基础设施互联互通以及供应链衔接；进一步加强党际渠道合作，精心筹备未来两党两国高层交往活动，同时推动签署各项党际合作文件，促进党际合作不断走深走实等。



双方也一致同意制定具体计划，庆祝2027年越柬建交60周年，借此弘扬两国传统友谊、团结互助关系，并将其传承给下一代。（完）

