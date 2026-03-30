经济

拓展芹苴市与印度合作伙伴之间的投资合作空间

3月30日下午，印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）率团访问芹苴市人民委员会，并与该市领导举行工作会谈，旨在开拓印度企业在岘港市的投资兴业机会，进一步深化双方在教育培训领域的合作关系等。

印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪向芹苴市领导赠送纪念品。图自越通社
印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪向芹苴市领导赠送纪念品。图自越通社

越通社芹苴市——3月30日下午，印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）率团访问芹苴市人民委员会，并与该市领导举行工作会谈，旨在开拓印度企业在岘港市的投资兴业机会，进一步深化双方在教育培训领域的合作关系等。

维普拉·潘迪透露，近段时间以来，许多印度企业已与总领事联系，寻求在越南的投资机会，尤其是在技术、食品、机械以及将人工智能应用于农业生产活动中等领域。此外，预计未来几个月内将有多个印度企业代表团访问胡志明市，届时印度驻胡志明市总领事馆将为印度企业前往芹苴了解当地投资机遇牵线搭桥。

芹苴市人民委员会副主席阮文启表示，芹苴市目前共有9个工业园区，总面积超过3000公顷，并且正继续扩大工业用地规模，同时出台多项优惠政策以吸引投资。目前，该市吸引来自印度的外商直接投资（FDI）项目共4个，注册资本总额约300万美元。芹苴市希望维普拉·潘迪继续发挥桥梁作用，支持更多印度合作伙伴对芹苴市加工制造业、可再生能源、物流、高科技农业以及数字技术等领域进行投资。
阮文启强调，芹苴市承诺营造便利、透明的投资环境，随时支持印度企业与合作伙伴了解并开展合作项目。

据悉，印度政府已向芹苴市提供约5万美元的援助，用于实施部分农村交通桥梁工程，为当地居民带来切实利益。目前，约有近600名印度公民和学生在岘港市生活和学习。双方建立了多项教育培训合作、学术交流及奖学金支持项目。同时，各类民间交流、文化和学术交流活动也持续开展，进一步深化两国人民之间的传统友谊。（完）

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