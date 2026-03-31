2026年越南国际电梯展览会举行在即

越通社河内——Vinexad公司代表表示，2026 年越南国际电梯展览会（Vietnam Elevator Expo）将首次在河内举办，旨在推动行业标准化并扩大工业与建筑生态系统。



作为越南电梯、扶梯及配套工业领域权威的贸易促进活动，本次展览会由越南电梯协会（VNEA）与Vinexad公司联合举办，将于2026年4月8日至11日在位于河内东英县的越南展览中心（VEC）举行。



Vinexad 公司代表表示，越南国际电梯展（Vietnam Elevator Expo）首次在河内举办，标志着该展会在扩大规模及加强北部地区行业连接方面迈出了新的一步。



值得关注的是，2026年越南国际电梯展将与第35届越南国际贸易博览会（Vietnam Expo 2026）以及权威的越南国际五金及紧固件展同期举行。



上述一系列展会将构建一个规模宏大的展览生态系统，深度链接工业、建筑、机械、配套工业及技术设备等领域。这种协同效应不仅为电梯企业拓展了贸易机会，还将有力推动电梯行业与工业设备、建筑材料及智能家居解决方案等相关产业之间的价值链联动。



该展将吸引德国电梯行业的顶级品牌参展，包括 INTEC GmbH、施乐百 (Ziehl-Abegg) 和 威特 (Wittur)。值得关注的是，越南电梯应用技术研究院将展示基于国际合作平台开发的电梯技术模拟系统，并将在越南电梯协会（VNEA）展区进行全程演示。



专家认为，2026 年越南国际电梯展有望成为重要的对接平台，推动行业创新、技术转让并提升行业标准。该活动不仅反映了电梯行业的发展趋势，还助力塑造现代建筑空间的未来——实现技术与美学的并行发展。（完）

越通社